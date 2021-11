Kemenesi Gábor küld valamit annak, aki sokallja a három oltást

A gyermekkori és opcionális oltásokból is be kell adni 3 dózist, vagy még annál többet is – írta Kemenesi Gábor. A virológus egy olyan tanulmányt is ismertetett, amely szerint az átoltottság kis növekedése is jelentősen csökkentheti a halálozások és a fertőzéses esetek számát.