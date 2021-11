Megint tízezer felett az új fertőzöttek száma, meghalt 131 beteg

Az elmúlt 24 órában 10 767 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon. A koronavírus-fertőzés következtében 131 ember halt meg – derül ki a központi tájékoztató oldalon közölt napi járványadatokból.

Ezzel már második napja van tízezer felett az új fertőzöttek száma. Az új adatokkal az aktív fertőzöttek száma 121 138 főre emelkedett. Kórházban 5969 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 606-an vannak lélegeztetőgépen.

A Magyar Orvosi Kamara szerint az egészségügyi dolgozók már most „belefulladnak a munkába”. A szakemberek szigorú korlátozások, például a beltéri maszkviselés elrendelését és a tömegrendezvények leállítását szorgalmazzák. A maszkviselésről nemrég jelent meg egy nemzetközi adatokat összesítő kutatás, amely szerint sokat segíthet a fertőzés visszaszorításában.

Eddig összesen 6 013 007 embert oltottak be Magyarországon. Közülük 5 784 958 fő már a második oltását is megkapta, 1,714 millióan pedig már a harmadik oltást is felvették. A kormány szerint azonban az átoltottság továbbra sem érte el a kellő mértéket, ezért annak növelése érdekében oltási akcióhetet indítanak jövő hétfőn.

