Az áprilisi választásokon négy népszavazási kérdés is lesz

A gyermekvédelmi népszavazást július 21-én jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A miniszterelnök elmondta, hogy a népszavazásra azért van szükség, mert „Brüsszel megtámadta Magyarországot” a pedofilellenes törvény miatt. A kormányfő szerint ilyen nyomás mellett „csak a közös népakarat tudja megvédeni” az országot.

Az eredetileg benyújtott öt népszavazási kérdést a Nemzeti Választási Bizottság július 30-án hitelesítette. A kérdések felülvizsgálati kérelmek útján a Kúria elé kerültek, és a legmagasabb bírói fórum az elmúlt hetekben az öt kérdés közül négyet helybenhagyott, míg egyet elkaszált.

November 8-án a Kúria Varga Zs. András vezette háromtagú tanácsa helybenhagyta a kérdés hitelesítését. Az ügy előadó bírója is a Kúria elnöke volt, aki amúgy alkotmánybíróként hat év alatt több mint ezer alkotmánybírósági ügy eldöntésében vett részt, amiből kilencszáz bírói ítélet elleni panasz volt.

A végzés a népszavazási kérdés kapcsán tudományos igényességgel elemzi a választópolgári népszavazási kezdeményezés, valamint a köztársasági elnök és a kormány által kezdeményezett népszavazás Alaptörvényen alapuló közjogi következményeinek eltéréseit.

Míg a választópolgári kezdeményezés elvezethet az Országgyűlés általi kötelező elrendeléshez, amely esetben a kivételes hatalomgyakorlás biztosítását az eredményes aláírásgyűjtés kikényszerítheti, a köztársasági elnök és a Kormány általi kezdeményezés közjogi jellege éppen fordított. Utóbbi esetben a köztársasági elnök és a Kormány csak kezdeményezi, hogy az Országgyűlés engedje át a hatalomgyakorlás gyakorlását a népnek, de a kezdeményezés teljesítését a népszavazásra javasolt kérdés hitelesítése ellenére az Országgyűlés meg is tagadhatja.

A végzés gondolatmenete szerint a népszavazásra javasolt kérdés vizsgálata során figyelemmel kell lenni arra, hogy az egyértelműség követelményének következetes érvényesítése nem vezethet oda, hogy valamely tárgykört a teljesíthetetlen követelmények megfogalmazása által a Nemzeti Választás Bizottság vagy a Kúria ténylegesen kizárjon a népszavazásra feltehető kérdések köréből.

November 11-én a Kúria Kalas Tibor vezette háromtagú tanácsa helybenhagyta a kérdés hitelesítését. Az ügy előadó bírója Vitál-Eigner Beáta volt. A végzés indoklása szerint a gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való joga nem korlátlan, és arról sincs szó, hogy ő maga határozhatná meg azt, hogy mi szolgálja a fejlődését, és mi nem.

November 11-én a Kúria Sperka Kálmán vezette háromtagú tanácsa helybenhagyta a kérdés hitelesítését. Az ügy előadó bírója Sugár Tamás volt. A végzés indoklása egyebek között elismeri, hogy a kérdés valóban nem határoz meg jelzőt a „befolyásoló” szó előtt, vagyis direkt módon nem tartalmazza, hogy a kiskorú gyermekek fejlődését károsan befolyásoló szexuális médiatartalmakra vonatkozik. Ez a tény azonban a kérdés választópolgári egyértelműségét nem érinti, a választópolgároknak kell eldönteniük, hogy egyetértenek-e azzal, hogy ne csak a kiskorú gyermek fejlődését károsan befolyásoló szexuális médiatartalmak legyenek korlátozva, hanem egyéb szexuális médiatartalmak is. A Kúria azt is hangsúlyozza,

November 15-én a Kúria Balogh Zsolt vezette háromtagú tanácsa helybenhagyta a kérdés hitelesítését. Az ügy előadó bírója Kiss Árpád Lajos volt. A végzés szerint a népszavazásra feltett kérdés megfogalmazásából egyértelműen következik, hogy az nem tiltja meg a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmak megjelenítését, csupán a kiskorúak számára történő megjelenítésre vonatkozik. Mint írják, a kérdés a választópolgár számára nem okozhat értelmezési problémát, mivel a korhatár-besorolás több évtizede ismert és nemcsak a médiahatósági, bírósági, ombudsmani és alkotmánybírósági gyakorlatban, hanem a mindennapi médiafogyasztás során is alkalmazott fogalma mindenkinek érthető és értelmezhető. Emellett arra is rámutattak, hogy

Választás és népszavazás egy időben

Az Országgyűlés november 9-én Szabó Tímea ellenzéki képviselő javaslatára egyhangúlag eltörölte azt a korlátozást, miszerint nem tűzhető ki országos népszavazás az országgyűlési, az európai parlamenti és az önkormányzati választást megelőző és követő negyvenegy napon belüli időpontra. A Párbeszéd társelnöke azzal indokolta törvénymódosítási javaslatát, hogy logisztikailag sokkal könnyebb lebonyolítani a szavazásokat egy időben, mint külön-külön, ráadásul jóval költséghatékonyabb is az egyszerre történő megtartás. A parlament aznap 134 igen, 49 nem szavazattal elfogadta Volner János módosítási javaslatát is. A független képviselő indítványa, amely kapcsolódik Szabó Tímea előterjesztéséhez, biztosítja annak gyakorlati-technikai feltételeit, hogy az országgyűlési választással azonos napon megtartható legyen az országos népszavazás is.