Megéri Orbán Viktornak kockáztatnia egy miniszterelnök-jelölti vitával?

Orbán Balázst, a Miniszterelnökség miniszterhelyettesét és államtitkárát nemrégiben többek között arról kérdeztük az Index nagyinterjújában, hogy a kormányfő politikai igazgatójaként javasolni fogja-e Orbán Viktornak a miniszterelnök-jelölti vitát Márki-Zay Péterrel.

„Jelen pillanatban ez nem aktuális kérdés” – válaszolta Orbán Balázs, aki szerint még nincs vitahelyzet és választásikampány-szituáció sem.

– mondta a miniszterelnök politikai igazgatója az Indexnek.

Kovács János politikai elemző, Az elemző szemével blog és Facebook-oldal szerzője szerint egy vita mindig kétesélyes, még remek debattőri képességekkel rendelkező politikusok számára is.

– fogalmazott a politikai elemző az Indexnek.

Úgy véli, a hivatalban lévő miniszterelnök számára akkor érné meg vállalni a vitát, ha a belső közvélemény-kutatások az ellenfelének, illetve a mögötte álló pártoknak az előnyét, vagy trendszerű erősödését mutatnák.

– fejtette ki a politikai elemző.

A Fidesznek arra is ügyelnie kell szerinte, hogy mivel 2006 nyomán idáig részben morális okokkal indokolta a vita elutasítását, így annak vállalása ne erősítse az ellenzék megújulásának narratíváját.

A kihívó szerepében bizonyos értelemben testhezállóbb a vita vállalása, hiszen neki a „folytatjuk” ígérete helyett a kontrasztot, az alternatívát kell megjelenítenie, egy magasságba kell kerülnie a regnáló miniszterelnökkel – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Márki-Zay Péter nehezebben találna legitim érveket a vita kerülésére, mint Orbán Viktor, hiszen az ellenzék ciklusok óta követeli a miniszterelnök-jelölti vitát, és legalább szavakban elkötelezett abban, hogy azt a magyar politikai kultúra szerves részévé tegye.

Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjének küldetés- és kiválasztottság-tudatából is fakad, hogy pástra lépne a kormányfővel szemben. Tehát itt nemcsak objektív körülményekről és külső elvárásokról van szó

– emelte ki Kovács János politikai elemző.

Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjének tehát inkább érdekében áll a vita kezdeményezése és vállalása.

– állapította meg a szakértő. Hozzátette: Orbán Viktor nem könnyű ellenfél, és egy kötetlen vitában, ahol nincsenek néhány perces megszólalási időkeretek, ahol a vitapartnerek nem a hallgatósághoz intéznek szólamokat, hanem egymással kerülnek közvetlen interakcióba, kifejezetten elemében érzi magát.

A politikai elemző szerint Márki-Zay Péter is magabiztosan – igaz, „terjengősen, kevésbé fókuszáltan” – kommunikál, amit erős üzenetekkel igyekszik kompenzálni.

Márki-Zay már azt is sikerként tudná felmutatni, hogy 16 év után ő az első politikus, aki miniszterelnök-jelölti vitára tudja szorítani Orbánt. Ez a vezérszerep megjelenítése szempontjából is fontos, hiszen »külsősként« mögötte nincs egy erős pártformáció, az összefogás pártjai pedig jórészt továbbra is saját vezető politikusaik közösségi imázsát építik