Zárt terekben kötelezővé tették a maszkviselést az egész országban

Szerdára rendkívüli közgyűlést kezdeményezett a fővárosi Fidesz a Városháza-ügy miatt. Gulyás Gergely szerint ha valakinek nincs takargatnivalója, annak érdeke lenne az ügy tisztázása. Azt a stílust is furcsállja, ami a Városházán megszokottá vált az elmúlt időszakban. Most már a főpolgármester is megenged magának ilyen stílushibákat.