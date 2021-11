Újabb rejtélyes hangfelvétel került elő, ezúttal Bajnai Gordon főszereplésével

Bajnai Gordon csütörtök esti Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy részt vett egy tárgyaláson a Városházával kapcsolatban. Az Anonymus-maszkos alak egy olyan képet hozott nyilvánosságra csütörtökön, amelyen Gansperger Gyula – akit Karácsony Gergely főpolgármester többször is Fidesz-közeli vállalkozóként emlegetett – és a volt miniszterelnök voltak együtt láthatóak. Erre Reagált Bajnai Gordon, és kifejtette, hogy egy gondosan előkészített titkosszolgálati jellegű megfigyelési akció áldozata lett.

A rejtélyes alak ezúttal egy olyan vágott hangfelvételt hozott nyilvánosságra, amelyben – a volt miniszterelnökre utalva – arról beszél, hogy sikerült kiugrasztania egy nyulat a bokorból, majd hozzátette, nem mondott mindenben teljesen igazat.

A hangfelvételen ez hallható:

Ezután a következőket halljuk:

És megkérdeztem, hogy most mi a helyzet. És nagyon egyszerűen azt a választ kaptam, hogy van szándék, arra most csak az önkormányzati ingatlanokról beszélve, a többi már nem konkrét, nem is kérdeztem. A Városháza projektről azt mondták, hogy van szándék, hogy ebből legyen egy fejlesztés. Volt már több érdeklődő. Úgy gondolják, hogy a legtöbb magyar szereplőnek nincsen képességük. Most így mondom (...) megcsinálják. De ők szeretnék ezt meglépni. És akkor a másik, hogy annak idején a Gyula kérdezte tőlem, hogy kivel kell ebben az ügyben beszélni, akkor én ebben tájékozódtam, és azt mondták, hogy egyelőre a Barts Balázs van kijelölve, mint szakember. Tehát Barts Balázs egy jó szakember, én azt tudom, amennyire megismertem. Tehát egész életében ingatlan ügyekkel, fejlesztésekkel foglalkozott. De hát én most vele nem beszéltem erről, hanem azzal, aki jóval fölötte áll.