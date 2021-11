Megnyílt a Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásár a főváros Vörösmarty téren – adta hírül az MTI. Gy. Németh Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester-helyettes elmondta: nagy öröm, hogy ha korlátok között is, de a járványügyi helyzet megengedi a hagyományos karácsonyi vásár megtartását, amelyet a főváros 1998 óta minden évben megrendez, tavaly viszont a vírus miatt nem lehetett megtartani.

Kiemelte, hogy a budapesti karácsonyi vásárt kordonok között tartják, a rendezvény csak védettségi igazolvány felmutatásával látogatható. Korábban az Index is beszámolt róla, hogy a tavalyi évvel ellentétben idén megrendezik a fővárosi és vidéki karácsonyi vásárok nagy részét, de a legtöbb helyen csak szigorú korlátozások mellett lehet részt venni a rendezvényeken, védettségi igazolvány vagy negatív koronavírusteszt birtokában.

Budapest mellett több vidéki városban is lesznek karácsonyi vásárok, így például Baján, Debrecenben, Győrben vagy Szegeden – derül ki a Hello Vidék összeállításából.

A Bajai Adventi Vásáron különböző faházakban kürtőskalácsot, kenyérlángost, édességeket, szaloncukrokat, mézet, forralt bort vagy más finomságokat is kóstolhatnak majd az érdeklődők. A finomságok mellett a tervek szerint színpadi produkciókkal is készülnek a szervezők, de a sétálóutcában a Mikulás, valamint rénszarvasok is megtalálhatók.

Debrecenben is rendeznek idén téli vásárt, ahol közel száz vendéglátós és árus várja majd a karácsonyra készülőket november 26-tól egészen december 23-ig. A vásár a jelenleg érvényben lévő szabályozások alapján védettségi igazolvány nélkül látogatható.

A Győri Adventi Vásár november végén nyitja meg kapuit, ahol a kivilágított Széchenyi tér több ajándékvásárlási és szórakozási lehetőséggel várja az arra járókat.

Szeged belvárosában november 26-án indul a karácsonyi vásár, amely egy év kihagyás után a hagyományoknak megfelelően ismét négy helyszínen várja az érdeklődőket. A Széchenyi téren már áll az óriáskerék, amely eddig csak az ünnep kelléke volt, a hónap végén még gasztroudvar költözik oda. Kirakodóvásár viszont nem lesz, az árusok mindannyi­­an a Dóm téren kínálják portékáikat. A szervezők tervei szerint táncházakat, vetítéseket és fog­­lalkozásokat is tartanak majd, a szabadtéri helyszíneken pedig tűzzsonglőrök, zenés programok és fényfestés szórakoztatják a kilátogatókat.

Az egyik legnagyobb téli rendezvényre, a Vörösmarty téri Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásárra a járványügyi óvintézkedések miatt a látogatókat több kapun át engedik be a szervezők, védettséget igazoló dokumentum és személyazonosító igazolvány megtekintése mellett.

Oltás hiányában azokat is beengedik, akik igazoltan átestek a koronavírus-fertőzésen, akiknek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben, az EESZT-ben legalább egy pozitív eredményű PCR-tesztjük vagy antigéngyorstesztjük van nyilvántartva, vagy az utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja a fertőzésen való átesésüket. Nemcsak a magyarokat, de a külföldieket is ellenőrzik, nekik nemzetközi igazolást vagy negatív PCR-tesztet kell felmutatniuk.

(Borítókép: A debreceni adventi vásár a megnyitó napján a Kossuth téren 2019. november 23-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)