Döntött a törvényszék: ki kell adni a járványügyi adatokat

A Fővárosi Törvényszék kimondta, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) „alapvető fontosságú adatokat tartott vissza” a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, amikor nem válaszoltak a 444.hu közérdekű adatigénylésére. Az első fokon született döntés szerint a hivatalnak napokra és kórházakra lebontva ki kell adnia, hogy mennyi koronavírusos beteget ápoltak intenzív és nem intenzív osztályon tavaly szeptembertől idén márciusig.

A lap még március elején kérte ki közérdekű adatigénylésben a hivataltól a kórházanként lebontott adatokat. Erre március 24-én érkezett válasz, de akkor mindössze 45 nappal meghosszabbították a válaszadás határidejét. Végül egy hónappal később, április 26-án azt az egy mondatot adták válaszként, hogy

hivatkozással a 2021. március 8. napján benyújtott közérdekű adatkérésére, kérem, hogy az adatok tekintetében keresse fel a www.koronavirus.gov.hu weboldalt.

Az oldalon viszont egyik kérdésükre sem találtak választ, így a bíróságon folytatták az ügyet. Az OKFŐ erre egy ellenkérelemmel válaszolt, amelyben azt állították, hogy az adatok egy részét nem birtokolják.

A mostani ítélet indoklásakor a bíró elfogadhatatlannak és rosszhiszeműnek nevezte a hivatal eljárását, a 45 napos határidő kihasználását pedig a visszaélésszerű joggyakorlás kategóriájába sorolta. A bíró szerint az is egyértelmű, hogy az OKFŐ napi és kórházankénti bontásban is rendelkezik a kért adatokkal. Ezt Takács Péter, a hivatal főigazgató-helyettese is elismerte, hozzátéve:

más kérdés, hogy tároltuk-e azokat, az én vezetésem alatt álló szervezeti egységben biztosan nem.

Takács Péter hozzátette, hogy a jelentések e-mailben érkeznek be a kórházaktól, és azt is, hogy az áprilisi–májusi adatok már valószínűleg nincsenek meg – azokat már törölhették. A bíró ugyanakkor az ítélet indoklásakor „teljesen súlytalannak” nevezte ezt az érvet.

Egy másik, ettől különálló eljárásban hasonló döntést hozott a bíróság a március–áprilisi időszakkal kapcsolatban is. Az OKFŐ azonban a döntések ellen fellebbezhet másodfokon vagy akár majd a Kúriánál is.

