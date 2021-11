Meghalt Schöpflin György volt EP-képviselő

„A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség mély fájdalommal és megrendüléssel értesült arról, hogy a Fidesz korábbi európai parlamenti képviselője Schöpflin György elhunyt. Schöpflin György Magyarország uniós tagságának kezdetétől fogva képviselte a magyar érdekeket Brüsszelben 2019-ig. Nem felejtjük a hazáért tett munkásságát. A Fidesz osztozik a család fájdalmában” – olvasható a Fidesz közleményében.

Professzor Úr, kedves Gyuri! Köszönöm a hosszú beszélgetéseket. Isten áldjon, nyugodj békében!

– írta ki Hölvényi György KDNP-s európai parlamenti képviselő a közösségi oldalára.

Trócsányi László európai parlamenti képviselő szintén a közösségi oldalán azt írta:

„Schöpflin György professzor, egyetemi tanár, európai parlamenti képviselő mindvégig sziklaszilárdan állt ki az Európai Unió sokszínűségébe vetett hite mellett. Egy nagy szakmai tekintélyt és remek embert vesztettünk el.”

Schöpflin György 1939-ben született Budapesten. Családjával 1950-ben az Egyesült Királyságba emigrált, ahol történészként, jogászként végzett. 1963-ban a londoni Chatham House nevű nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó kutatóintézet munkatársa lett, majd 1967 és 1976 között a BBC újságírója volt.

Később a Londoni Közgazdasági Egyetemen (London School of Economics) a kelet- és közép-európai politikatörténet professzoraként tanított. 1994-ben a Londoni Egyetem Szláv és Kelet-európai Tanulmányok intézetében egyetemi tanár.

A Fideszbe 2003-ban lépett be, 2004-ben pedig már ő is indult a párt európai parlamenti listáján, ahol mandátumot is szerzett. Kétszer is újraválaszották, így 2019-ig bezárólag az Európai Parlament képviselője volt.