A Városháza ügyében választ vár Láng Zsolt

Választ vár Karácsony Gergely főpolgármestertől a Városháza ügyében Láng Zsolt. A fővárosi Fidesz frakcióvezetője többek között arra kíváncsi, hogy a városvezetésből „kivel tárgyalt Bajnai Gordon” korábbi miniszterelnök – adta hírül az MTI.

A politikus az MTI-nek szombaton eljuttatott videójában arról beszélt, hogy

Láng Zsolt azt is hozzátette, hogy a főpolgármester, illetve a baloldali politikusok vagy hallgatnak, vagy összevissza beszélnek az ügyben. Meglátása szerint közben napról napra súlyos állításokat tartalmazó hangfelvételek kerülnek elő.

A frakcióvezető megjegyezte, hogy eddigi kérdéseiken túl Karácsony Gergelytől és Bajnai Gordontól arra várnak választ, „kivel tárgyalt a főváros vezetéséből Bajnai Gordon”, továbbá „ki az, aki jóval felette áll Barts J. Balázsnak, a Fővárosi Vagyonkezelő vezérigazgatójának”.

Láng Zsolt emellett arra is feleletet vár, hogy működik-e a fővárosi önkormányzatnál a hangfelvételeken is említett jutalékrendszer, és ha igen, ki működteti azt, továbbá ki a részese.

– szólította fel a Fidesz fővárosi frakcióvezetője Karácsony Gergelyt és Bajnai Gordont.

Mint ismert, az Index írta meg, hogy Budapest vezetése a Városháza épületének eladását tervezi. A Városháza-ügyben azóta kiderült, hogy Barts J. Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezetője egy 2020 októberében született döntés-előkészítő tanulmány elkészítése után tárgyalt a Városháza eladásáról. A múlt pénteken nyilvánosságra került hangfelvétel szerint egy 2021 májusában történt beszélgetésen az is elhangzott, hogy a politikai döntéshozók rábólintottak a Városháza eladására.

Azt akarom csak mutatni, amit a Gyula mondott, hogy a politikusok itt tartanak. Én azt mondtam nekik, hogy ne menjünk bele, és ne kezdjünk el arról beszélni, hogy 12 ezer négyzetméter, és most 620 ezer forintért építem az A kategóriás irodaházat, plusz áfa, és nem tudom, 250 ezer a mélyparkoló négyzetmétere, mert nem itt tart még a kérdés. Ez a kérdés. Lehet-e más helyen a Városháza, és lehet-e új épületben a Városháza? Vagy csinálunk itt egy új épületet. Ugye ez most a Váci utca túloldala a Szervita térre, ez most tök mindegy. Ez így nézne ki körülbelül. Tehát van egy régi Városházánk, és mellé épül valami új. Erre az volt a mondás, hogy az lehet. És akkor ez a döntés született