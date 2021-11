Sütni fog a nap és migrénünk lesz

A pénteki borongósabb idő után a hétvége mindkét napján jóval több napsütés ígérkezik. Helyenként lesznek felhősebb körzetek, de hosszabb-rövidebb időre mindenhol kisüt a nap.





Ami a ködöt illeti, szombaton kisebb, vasárnap nagyobb területet boríthat be pára és köd. Szombat reggelre az északkeleti, keleti megyék válhatnak ködössé, valamint néhol nyugat, délnyugat lehet párás, ködös. Emiatt az országszélen több megyére sárga figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Intézet. Másutt napos és kissé szeles időre ébredhetünk. Napközben az ország nagy részén több órára kisüt a nap, az időnként megnövekvő felhőzetből csapadék nem várható, tartósabban felhős területek néhol északkeleten lehetnek.

Fotó: omsz

A keleti országrész kivételével többfelé lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Estére mindenhol legyengül a légmozgás és éjjel egyre nagyobb terület válik párássá, ködössé, így vasárnap sokfelé ébredhetünk ködös időre, a Dunántúlon több helyen sűrű köd alakulhat ki. Nappal gyenge marad a légmozgás, csak néhol támadhat fel, így csak lassan oszlik majd fel a pára, köd, de ezt követően ismét többfelé kisüt a nap. Említésre méltó csapadék nem lesz, legfeljebb északkeleten fordul elő átmenetileg szitálás.

Szombaton front nem lesz felettünk, de reggel a nyirkosabb tájakon élők körében felerősödhetnek az ízületi panaszok. Napközben fejfájás, migrén is előfordulhat, a szelesebb tájakon élők pedig fokozódó fejfájást is tapasztalhatnak. Ugyanakkor vérnyomás-ingadozás, keringési panaszok, tompaság, dekoncentráltság is jelentkezhet. Az időseknek és a szívbetegeknek nem árt kerülniük a nehéz fizikai megterhelést.

A hőmérsékletben jelentős változás nem várható, a minimumok -3, +7 fok között, a maximumok 7 és 15 fok között alakulnak, vasárnap lehet egy-két fokkal hűvösebb. A következő front a jövő héten érkezik, hétfőn borongós napra, délután esőre készülhetünk majd.