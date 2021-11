Kilenc nap múlva indul Lázár János csodafegyvere, minden háztartást felkeresnek

A MÁV is megerősítette Lázár János bejelentését, miszerint november 29-én elrajtolhat Magyarország első vasútvillamosa. A tram-train kormánybiztosa a legfontosabb információkról összeállított egy kiadványt, amelyet minden érintett háztartásba eljuttatnak.





Eszerint a szerelvények óránként közlekednek Hódmezővásárhelyről Szegedre hajnali 3:31 és 23:31 között, illetve Szegedről Hódmezővásárhelyre 4:38 és 23:38 között az év végéig tartó utasforgalmi próbaüzemben. Bekerült a menetrendbe egy telephelyre tartó éjszakai féljárat is, amely 0:38-kor indul a szegedi főpályaudvarról és 0:55-kor érkezik Rókus vasútállomásra.

A tervek szerint január közepétől csúcsidőben – reggel 6 és 8 óra között, illetve a délutáni időszakban – 20 percenként, azon kívül pedig félóránként követik majd egymást az új járművek. A menetrend ekkortól már hétvégente kiegészül éjszakai járatokkal is, a végleges változatot az utasforgalmi és műszaki tapasztalatok alapján alakítják ki.

A hatóság által előírt üzemi próba alatt a járműveket már konkrét, valós menetrendi környezetben vizsgálják, és menetidőmérést is végeznek. A típustesztek és egyéb próbák is folyamatban vannak, így vizsgálják a kamerarendszer, az utastájékoztató rendszer és a fékrendszer, illetve többjárműves szinkronüzem, az automatikus rendszerátmenet megfelelőségét a városi, a vasúti és a nagyvasúti pályák között.

A tesztelési folyamatok még a jövő héten is tartanak, ezek fő célja, hogy a gyártó Stadler minden olyan hibalehetőséget feltárjon és megoldjon, ami az infrastruktúra, a járművek és az üzemeltetési körülmények vizsgálata alatt felmerülhet. Utasforgalomba csak olyan járműveket engednek, amelyek teljeskörűen eleget tesznek minden jogszabályi követelménynek.

A MÁV‑START csak és kizárólag olyan járműveket vesz át, amelyek hibátlanul működnek, biztonságosak és minden szükséges hatósági engedéllyel rendelkeznek

– hangsúlyozza a vasúttársaság közleménye.

Külön felhívják a közlekedők figyelmét, hogy a tram-train vonala mentén még óvatosabban vezessenek, biciklizzenek, körültekintően keljenek át a gyalogos átkelőhelyeken.

A KRESZ szabályai szerint a vasút-villamosnak minden közlekedési járművel szemben elsőbbsége van.

Volt már Hódmezővásárhelyen egy baleset, ami egy egyenes szakaszon történt, a tapasztalatok szerint többször is hajszálon múlott egy-egy közúti jármű és a tram-train „találkozása” a körforgalomban.

Azért fontos odafigyelni ezekre a szerelvényekre, mert egészen más a féktávolsága egy ekkora járműnek

– mutatott rá Kanda Imre főmérnök a Rádió7 műsorában.

A vasútvillamosokat ezért homokzsákokkal megrakva is tesztelték, szimulálva az utasterhelést, hiszen az új szupervillamosok több mint 200 utast szállíthatnak, ami jelentős plusz súlyt jelent a jármű amúgy is jelentős saját tömegéhez képest. Havariahelyzeti szimulációt is tartanak, hogy ha mégis bekövetkezne egy baleset, minél gyorsabban úrrá tudjanak lenni rajta.