A kellemes hétvége miatt még lesújtóbb lesz átélni ezt az időt

Most, hogy az ilyenkor szokásosnál jóval melegebb a hétvégénk, talán még lesújtóbbnak érezzük a hírt, hogy holnap markáns hidegfront hoz erős fagyokat. Igaz, jelenleg köd miatt szinte az egész országra első fokú figyelmeztetés van érvényben, de ez napközben felszakadozik.

Fotó: omsz

Hétfőn észak felől erőteljes hidegleszakadás éri el hazánkat. A magasban fagyos levegő önti el térségünket, így délutántól a megélénkülő északias szél mellett hűlni kezd a levegő. Reggel még csak északkeleten fagyhat, máshol 5 fok körül lesznek a minimumok. Dél felől egy mediterrán ciklon csapadékmezeje is elér minket, így főként az ország déli felében eshet az eső, de jelentős (5 milliméter) csapadék esetleg a délnyugati határ közelében valószínű.

Kedden hajnalban országszerte fagypont körüli minimumok lehetnek, 0 és -3 fok között, de a szélcsendesebb északi részeken -5 fok köré hűlhet a levegő. Napközben a napos, szeles időben jellemzően 10 fok alatti csúcsok várhatóak.

Szerdán erős fagy lesz és pára, köd is képződhet, ezért figyelni kell, mert az utak is csúszhatnak. 0 és -5 fok köré hűl majd a levegő, de északon és esetleg a Kiskunságban -6, -7 fok is lehet. Napközben sem lesz meleg, a változóan felhős időben 3–10 fok között mérhetünk délután, északon a hidegebb.





Csütörtökön mediterrán ciklon képződik Olaszország térségében, ami pénteken éri el Magyarországot. Ennek a pályája még némileg bizonytalan. Egyelőre valószínűbb a folyékony halmazállapotú csapadék, de nyugaton és a hegyekben havas eső és hó is eshet. Egyes számítások szerint (GFS) a hideg nagyobb területet öntene el, és péntek este az ország jelentős részén átválthatna hóba.





Mielőtt azonban ránk szakad a tél, még ma kiélvezhetjük a tavasziasan enyhe hétvégét. Vasárnap számottevő csapadék sehol nem várható, csak északon maradhat tartósan borult az ég. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 8 és 13 fok között valószínű.

(metkep)