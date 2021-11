Százezreket ígér dolgozóinak egy magyar cég, ha felveszik az oltást

Több magyarországi vállalat vezette be a kötelező koronavírus elleni oltást, miután a kormány három hete bejelentette, hogy a munkaadó kötelezheti az alkalmazottakat az oltás felvételére. Mint kiderült, akad egy olyan cég is Magyarországon, amely amellett, hogy a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében bevezette a kötelező oltást, más módon is ösztönzi dolgozóit, hogy éljenek a lehetőséggel.

A magyar biofinomító üzem igazgatója osztja az álláspontot, miszerint a védőoltás az egyetlen olyan eszköz, amellyel elkerülhető a súlyos megbetegedés.

A cég ezért november 15-től bónuszt vezetett be a vállalat koronavírus elleni oltások urán és egyúttal kötelezővé is teszi a védőoltás felvételét minden dolgozója számára.

A cégvezető a Portfolióhoz eljuttatott levelében azt is részletezte, hogy a jutalom milyen szabályok mentén érkezik a dolgozókhoz. Eszerint

nettó 175 ezer forint bónuszt fizet a cég az első vakcinadózis után.

Nettó 175 ezer forint bónuszt fizetnek a második adag oltásért, amelyet az első oltás utáni előírt időn belül adnak be.

Azok, akik már korábban felvették a két oltást nettó 360 ezer forintos bónuszt kaphatnak a harmadik, emlékeztető oltás felvételéért. Ez abban az esetben is jár, ha valaki már korábban megkapta azt, vagy január elsejéig veszi fel a harmadik dózist és azoknak is, akik ezt követően, az előírt legrövidebb időn belül veszik fel a harmadik adagot.

A maximálisan elérhető bónusz összege nettó 360 ezer forint.

Az összeget azok után utalják, ha a dolgozók az oltási igazolást bemutatták.

Azokat a dolgozókat, akik január elsejéig nem veszik fel az oltást, fizetés nélküli szabadságra küldik.

A rendelkezések alól mentesülnek azok, akik egészségügyi papírral igazolják, hogy az oltást különböző egészségügyi okokból kifolyólag nem vehetik fel.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter október végén jelentette be, hogy a rohamosan romló járványadatok miatt a kormány több intézkedést is bevezetett. Ennek értelmében november 1-től:

a munkaadók szervezeteinek javaslatára a cégek és a vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a védőoltást az alkalmazottak számára.

A közösségi közlekedési eszközökön november elsejétől kötelező a maszkviselés.

Az egészségügyi intézményekben látogatási tilalmat vezetnek be. A szociális intézményekben az intézményvezetők dönthetnek erről.

Gulyás Gergely a november 18-i kormányinfón elmondta, a kormány újabb járványügyi szigorításokról döntött, eszerint

zárt térben újra kötelező a maszkhasználat – így a bevásárlóközpontokban, boltokban, színházakban. A szolgáltatások esetén ott kötelező a maszkviselés, ahol az üzlethelyiségben öt főnél többen tartózkodnak. A sportolás céljára szolgáló helyiségek kivételt jelentenek. Az iskolai maszkviselésről az igazgatóknak kell dönteniük. Az ötszáz főnél nagyobb rendezvényeket csak védettségi igazolvánnyal lehet látogatni.

Az egészségügyben a harmadik oltás felvételét is kötelezővé teszik.

Az erről szóló kormányrendelet egy nappal később jelent meg a Magyar Közlönyben. Az új szabályok szombattól életbe léptek, azonban hétfő az első hétköznap, amikor ezekre már nagyon oda kell figyelni. A járványügyi szigorítás részleteiről itt írtunk részletesen.