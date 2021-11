Márki-Zay Péter lezárásokat vezetne be, de a kötelező oltásokkal óvatosan bánna

Márki-Zay Péter szerint a kormány késve döntött a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokról. Úgy véli, már sokkal korábban a szakemberekre kellett volna hallgatni, és nem a vadászati világkiállításhoz vagy focimeccsekhez igazítani a járvány elleni védekezés menetrendjét.

Elsősorban az ellenzéknek most a kampányra való felkészülés foglalta le az idejét, de ennek a felkészülésnek a része volt egy egészségügyi kabinetnek a felállítás is, akik a járványhelyzetet is folyamatosan figyelemmel kísérik