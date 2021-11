Szijjártó Péter minisztériumában kötelezővé tették az oltást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számára mindig is a minimum elvárás volt az, hogy az intézményben dolgozók beoltassák magukat, de ezt most már hivatalossá is tették. A külügyér kifejtette: ez alatt a teljes átoltottságot értik, tehát a kétkomponensű oltóanyagoknál kettő, az egykomponensűeknél egy dózis beadatását.

Magyarán, a külügyminisztériumban eddig nem volt kötelező az oltás, ez csak a tárcavezető személyes elvárása volt. Pedig ő maga azt mondta: „hogyha valahol, akkor itt mi folyamatosan találkozunk emberekkel, nemcsak Magyarországról, hanem külföldről is”.

Mint emlékezetes, Szijjártó Péter kirúgással fenyegette azokat, akik home office-ban akartak volna dolgozni, tartva a fertőződéstől. És akkor még nyoma sem volt a vakcináknak.

Szijjártó Péter hétfői sajtótájékoztatóján megjegyezte azt is, hogy a harmadik, emlékeztető oltást még nem rendelték el, ő benne is egyelőre csak két Szputnyik V van.

Arra a kérdésre, hogy Ausztriához hasonlóan tervezik-e a szigorítást, a kötelező oltás bevezetését, Szijjártó Péter úgy válaszolt: „ez egy állandó téma, de mi ezt egyelőre lezártuk azzal, hogy a munkáltatók számára megadjuk a lehetőséget arra, hogyha szeretnék a munkavállalóik számára előírni az oltás kötelezőségét, akkor erre most lehetőségük van a jogszabály szerint”.

Ennél további lépéseket most nem tervezünk – jelentette ki a miniszter, hozzátéve: „Reméljük, hogy azok az intézkedések, amelyeket bevezettünk, azok elegendőek lesznek arra, hogy a járványt féken tartsuk”.

(atv)

(Borítókép: Szijjártó Péter 2021. november 22-én. Fotó: Kovács Attila / MTI)