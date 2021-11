Több mint 27 ezer új fertőzött az elmúlt három napban

Az elmúlt három napot lefedő összesített adatok szerint 27 209 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Magyarországon – ami jelentős növekedést jelent az egy héttel korábbi összesített adatokhoz képest, amikor 21 060-an kapták el a vírust.

A fertőzöttek száma ezzel 1 025 697 főre nőtt a pandémia kezdete óta hazánkban, míg az aktív betegek száma 144 533-ra emelkedett. Jelenleg 6451 koronavírusos beteget ápolnak kórházban – 1165-tel többet, mint egy hete –, közülük 649-en vannak lélegeztetőgépen – derül ki a kormányzati tájékoztató portál adataiból.

Meghalt 392 ember koronavírusban – az egy héttel ezelőtti adatok szerint 304-en vesztették életüket –, a járvány következtében elhunytak száma így 33 172 főre emelkedett.

Eddig 6 024 568 embert oltottak be, közülük 5 794 499-en már a második oltást is megkapták, míg 1 834 000 fő a harmadik vakcinát is.

A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében november 22–28. között oltási akcióhetet szerveznek a kórházi oltópontokon, és ezen a héten az oltatlanoknak akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet oltásra menni. Sokan élnek is a lehetőséggel, amit mi sem bizonyít jobban, hogy hétfő reggel már akkora az oltásra váró tömeg a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban, hogy az épület előtt kígyózik a sor.

(Borítókép: Balázs Attila / MTI)