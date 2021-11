Az állatvédelmi javaslatcsomagot megelőzte egy online konzultáció a témában, amelyet több mint 250 ezren töltöttek ki. Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos az Agrárminisztériumon keresztül válaszolva az Index kérdéseire kifejtette, azért van szükség az állatvédelmi törvény szigorítására, mert bár

Az előterjesztést hosszú hónapokig tartó közös munka előzte meg, amelyben részt vett a Nemzeti Állatvédelmi Tanács, az Agrárminisztérium, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), az Igazságügyi Minisztérium, a rendőrség, valamint szakmai és civil szervezetek is.

A javaslat az állatkínzás tekintetében megteremti a szigorúbb büntetőjogi fellépés lehetőségét és az állat helyzetének kezelésével kapcsolatos szabályokat – foglalta össze lapunknak küldött válaszában a tárca, kiemelve néhány pontot a csomagból.

Az ellenzéki összefogás pártjai közölték, hogy megszavazzák a javaslatokat, de benyújtottak egy módosítócsomagot, többek között az alábbi pontokkal:

Az ellenzéki pártok támogatják az állatvédelemmel összefüggő törvények szigorítását, de megkésettnek tartják a csomagot, és bár elismerik, hogy fontos területeket szabályoz, kibővítenék és néhány ponton szigorítanák is. A módosítócsomagjuk viszont nem ment át az Igazságügyi bizottság szavazásán.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy Ovádi Péterék befogadnának-e ellenzéki javaslatokat. A következő választ kaptuk:

Köszönöm szépen az ellenzéknek is, hogy törődnek a témával és éltek a módosító javaslat lehetőségével, ugyanakkor szeretném jelezni, hogy az általuk benyújtott javaslat többsége olyan pontokat tartalmazott, melyekkel már jelenleg is foglalkozunk. A beadvány összességében átgondolatlan és szakmaiatlan, rengeteg megvalósíthatatlan ötletet tartalmaz. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy előterjesztésünket hosszú, hónapokig tartó közös munka előzte meg, melyben részt vettek a Nemzeti Állatvédelmi Tanács tagjai, a szakmai és civil szervezetek, a rendőrség, az Agrárminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium. Köszönöm szépen segítő munkájukat! Ilyen és ehhez hasonló közös munkára van szükség a továbbiakban is annak érdekében, hogy jól megfontolt, mindenre kitérő javaslatok születhessenek. Az ellenzék által javasoltak egy része már megvalósult, másik részének kialakítása folyamatban van.