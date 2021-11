Még több katonát küld a Magyar Honvédség a kórházakba az oltási akcióhét idejére – közölte hétfőn a Honvédelmi Minisztérium. Mint kiderült, eddig 300 katona teljesített folyamatosan szolgálatot a kórházakban, egészségügyi intézményekben.

A hétfőn indult oltási akcióhéten további mintegy 480 katona segíti a koronavírus-járvány elleni védekezést és az egészségügyi feladatok ellátását

– állapította meg a tárca. Hétfőtől összesen 79 helyszínen csaknem 800 katona támogatja az egészségügyi ellátórendszer munkáját.

A kórházakba vezényelt katonák feladatai közé tartozik, hogy

részt vegyenek a logisztikai feladatokban,

segédkeznek az érkező betegek testhőmérséklet-mérésében,

a betegirányítási, betegkísérési és útbaigazítási feladatokban,

és segítik az adminisztrációs és szállítási feladatokat.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a mai nappal megkezdődött az oltási akcióhét, az oltakozni vágyókat vasárnapig mindennap reggel hét és este hét óra között az ország 101 kórházában és szakrendelőkben is várják. Vasárnapig nem kell előzetesen időpontot foglalni, időpontra bejelentkezni vagy regisztrálni.

Napközben az Index olvasói is jelezték , hogy hatalmas sorok alakultak ki a XI. kerületi Szent Imre Egyetemi Oktatókórház oltópontján. Hasonló helyzetről számoltak be az Uzsoki Utcai kórházban, a Honvédkórháznál és a Szent Margit kórháznál is.

Az oltási akcióhetet a kormány azért szervezte, mert egyre inkább romlik a járványügyi helyzet Magyarországon. A magyar kormány vakcinaalapú védekezésének lényege, hogy minél több ember vegye fel a koronavírus elleni oltást, ugyanis csak az jelenthet megfelelő védelmet a fertőzéssel szemben.

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára szerint sikeresen indult az oltási akcióhét, ugyanis délig az ország oltóhelyein 51 ezer koronavírus elleni oltást adtak be.