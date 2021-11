Délig több mint ötvenezer oltást adtak be az akcióhéten

Sikeresen indult az oltási akcióhét, délig az ország oltóhelyein 51 ezer koronavírus elleni oltást adtak be − nyilatkozta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a közmédiának.

A beadott oltásokból 42 ezer harmadik, mintegy 7 ezer első, a többi második oltás. Valamennyi oltóhelyen folyik a munka, az irányításban katonák és az adminisztrációs tevékenységekben kormánytisztviselők segítenek

− mondta György István, és hozzátette, hogy az oltópontokon ötféle oltóanyaggal oltanak, ezek mindegyike elérhető az oltóhelyeken.

Az államtitkár megjegyezte, a hétfőn délig beadott mintegy hétezer első oltás az elmúlt másfél-két hónap napi teljesítményének a sokszorosa. György István elmondta:

arra kérték a kórházakat, hogy ha szükséges, a hosszú várakozási időt elkerülendő nyissanak új oltóhelyeket.

Az oltási akcióhét hétfőn kezdődött, az oltakozni vágyókat vasárnapig minden nap reggel hét és hét óra között az ország 101 kórházában és szakrendelőkben is várják. Vasárnapig nem kell előzetesen időpontot foglalni, időpontra bejelentkezni vagy regisztrálni.

Napközben az Index olvasói is jelezték, hogy hatalmas sorok alakultak ki a XI. kerületi Szent Imre Egyetemi Oktatókórház oltópontján. Hasonló helyzetről számoltak be az Uzsoki Utcai kórházban, a Honvédkórháznál és a Szent Margit Kórháznál is.

Az oltási akcióhetet a kormány azért szervezte, mert egyre inkább romlik a járványügyi helyzet Magyarországon. A magyar kormány vakcinaalapú védekezésének lényege, hogy minél több ember vegye fel a koronavírus elleni oltást, ugyanis csak az jelenthet megfelelő védelmet a fertőzéssel szemben. Az elmúlt hétvégén Magyarországon 27 209 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, a járvány miatt 392 ember halt meg. Az országban eddig 6 024 568 embert oltottak be, közülük 5 794 499-en már a második oltást is megkapták, míg 1,834 millió fő a harmadik oltást is felvette.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)