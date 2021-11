Elstartolt az oltási akcióhét, ezek a legfontosabb tudnivalók

Mint arról korábban beszámoltunk, ma reggel megkezdődött az oltási akcióhét, ahol előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is várják azokat, akik fel szeretnék venni az első, a második vagy a harmadik oltást. Az érdeklődés az eddigi tapasztalatok szerint a vártnál nagyobb, több oltóponton is hosszú sorok alakultak ki. A gyorsabb haladás és a félreértések elkerülése végett összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat azoknak, akik még csak most vagy a hét többi napján terveznek ellátogatni az oltópontok egyikére.