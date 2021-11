Szatírt fogtak Szerencsen

Egy 29 éves férfi több nőnek és fiatalkorú lánynak is a nemi szervét mutogatta Borsod megyei településeken, a vádlott gyanútlan nőket hívott az autójához, melyben letolt nadrággal várta az áldozatait.

Az ügyészség kifejti, hogy a férfi 2021. március második felében a kora esti órákban személyautóval Bekecs belterületén közlekedett, amikor észrevett egy futóedzését végző nőt. Az autójával megállt mellette, és úgy tett, mintha útbaigazítást akarna kérni, így előbb egy utcanévről kérdezte, ám amikor a nő odament a gépkocsihoz, a felkapcsolt belső világítás mellett meglátta, hogy a vádlott nadrágja térdig le van tolva, aki ezt szándékosan hagyta úgy.

Te egy perverz vagy, takarodj innen!

– mondta nő a vádlottnak.

A férfi nem elégedett meg ennyivel tovább haladt és átment Szerencsre, ahol ugyanezt eljátszotta két fiatalkorú lánnyal, akik szintén az autóhoz léptek és szintén a felkapcsolt belső világítás mellett szembesültek a vádlott hiányos öltözetével, akit azonnal ott hagytak. A mutogatós tovább folytatta és Szerencs belterületén keresett újabb „ügyfeleket”, ismét egy futó nőt látott meg, mellé érve leparkolt egy járdaszigeten, és a vezető oldali ablakot lehúzta. A nő megállt, mert azt hitte, hogy egy ismerőse, de ő is ugyanazt tapasztalta, mint a korábbi sértettek. A férfiél ez sem jelentett a megálljt és innen tovább hajtott és a vasútállomás környékén az autójával két nő mellett állt meg ismételten, most is útbaigazítást kért tőlük, ők pedig segítő szándékkal az autóhoz közel menve, szintén meglátták, amit a férfi szeretet volna, hogy meglássanak.

Az ügyészség a büntetlen előéletű férfire tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben felfüggesztett fogházbüntetést kért, valamint azt, hogy végleg tiltsák el minden olyan foglalkozás, tevékenység gyakorlásától, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné.

(via Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség)