Szombattól újabb járatokon lesz kötelező az első ajtós felszállás

Tovább bővül az első ajtós felszállási rendű járatok köre november 27-től, hétvégenként a 97E és a 169E buszokra csak az első ajtónál lehet felszállni. Akinek nincs érvényes jegye, az a járművezetőtől tud vásárolni – derül ki a Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatásából.

A közlekedési központ tudatja, hogy korábbi időszakok tapasztalatait kiértékelve az Örs vezér tere és a Rákoskert sugárút között közlekedő 97E buszon, valamint az Örs vezér tere és Pécel között közlekedő 169E járaton vezeti be az első ajtós felszállási rendet november 27-től. Ez csak a hétvégi időszakra vonatkozik, munkanapokon továbbra is minden ajtót lehet felszállásra használni a két járaton.

A központ úgy értékeli, hogy az első ajtós felszállási rendnek köszönhetően jelentősen javulhat az utasok biztonságérzete, illetve így jóval könnyebb a jogosulatlanul utazók kiszűrése is, hiszen a járművezetők már az utazás megkezdése előtt tudják ellenőrizni a jegyeket és a bérleteket. Akinek szüksége van rá, a járművön is meg tudja vásárolni a jegyét. A BKK továbbra is azt tanácsolja, hogy az utazáshoz szükséges jegyet vagy bérletet annak megkezdése előtt érdemes beszerezni, a város számos pontján elérhető automatákból, pénztárakban, ügyfélközpontokban, viszonteladói partnereitől vagy mobiltelefonon.

Az elmúlt időszakban a főváros több kerületében, számos járaton vezették be hétvégékre az első ajtós felszállási rendet, míg a csepeli buszokra és az újpesti 220-as buszra hétköznap is csak járművezetői ellenőrzés után lehet felszállni. Az általános tapasztalatok szerint az utasok gyorsan megszokják az új felszállási rendet, így a felszállásra időben felkészülnek és az érintett járatok forgalma alapvetően zökkenőmentessé válik.