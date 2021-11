Csütörtökön kezdődik az adventi programsorozat Zalaegerszegen

Egerszegi Advent néven kezdődik programsorozat csütörtökön Zalaegerszegen – jelentette be a zalai megyeszékhely polgármestere, Balaicz Zoltán. A városvezető elmondta, hogy szerdán díszítik fel a közel 11 méteres karácsonyfát a városháza előtti téren.

A tervek szerint a belvárosban csütörtökön megnyitják a város legnagyobb szabadtéri jégpályáját. Az óvodások és a művészeti együttesek Mikulás- és karácsonyváró műsorokkal készülnek az Egerszegi Adventre.

Az Európa téren étellel-itallal várják a látogatókat, a Dísz téren felállított pavilonokban pedig karácsonyi díszeket, kézműves termékeket lehet majd beszerezni – számolt be az MTI.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy pénteken a fővárosi Vörösmarty téren megnyalt a Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásár. A rendezvényt a tavalyi évvel ellentétben idén meg lehet tartani, azonban kizárólag védettségi igazolvány felmutatásával lehet rajta részt venni, kordonok között.

Budapest mellett több vidéki városban is lesznek karácsonyi vásárok, így többek között. Baján, Debrecenben, Győrben vagy Szegeden.

A Bajai Adventi Vásáron különböző faházakban kürtőskalácsot, kenyérlángost, édességeket, szaloncukrokat, mézet, forralt bort vagy más finomságokat is kóstolhatnak majd az érdeklődők. A finomságok mellett a tervek szerint színpadi produkciókkal is készülnek a szervezők, de a sétálóutcában a Mikulás, valamint rénszarvasok is megtalálhatók.

Debrecenben is rendeznek idén téli vásárt, ahol közel száz vendéglátós és árus várja majd a karácsonyra készülőket november 26-tól egészen december 23-ig. A vásár a jelenleg érvényben lévő szabályozások alapján védettségi igazolvány nélkül látogatható.

A Győri Adventi Vásár november végén nyitja meg kapuit, ahol a kivilágított Széchenyi tér több ajándékvásárlási és szórakozási lehetőséggel várja az arra járókat.

Szeged belvárosában november 26-án indul a karácsonyi vásár, amely egy év kihagyás után a hagyományoknak megfelelően ismét négy helyszínen várja az érdeklődőket. A Széchenyi téren már áll az óriáskerék, amely eddig csak az ünnep kelléke volt, a hónap végén még gasztroudvar költözik oda.

Kirakodóvásár viszont nem lesz, az árusok mindannyi­­an a Dóm téren kínálják portékáikat. A szervezők tervei szerint táncházakat, vetítéseket és fog­­lalkozásokat is tartanak majd, a szabadtéri helyszíneken pedig tűzzsonglőrök, zenés programok és fényfestés szórakoztatják a kilátogatókat.