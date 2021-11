Vesztegetés miatt vádat emeltek egy kutyatenyésztő párral szemben

Vádat emeltek azzal a két személlyel szemben, akik az állattenyésztéssel járó melléktermékek súlyával „ügyeskedtek”, mert így hulladékszállításért hivatalosan kevesebbet kellett fizetniük. Az ügynek további két vádlottja is van.

Egy kutyatenyésztéssel foglalkozó házaspár szerződésben állt egy állati melléktermék elszállításával és kezelésével foglalkozó vállalattal. A nő és a férfi arra utasította a telephelyükön dolgozó alkalmazottat, hogy a vállalat teherautó-sofőrjének adjanak kenőpénzt azért, hogy az elszállítandó dolgok tényleges súlyánál lényegesen kevesebbet írjon az átvételi jegyre, így a cégnek kevesebbet kelljen fizetnie a szolgáltatásért. A hulladékszállító a pénzt elfogadta, és a kérésnek eleget téve a ténylegestől eltérően csak 500 kilogramm hulladékot tüntetett fel az okmányokon.

A Nógrád Megyei Főügyészség a pár ellen felbújtóként, míg az alkalmazott ellen tettesként elkövetett vesztegetés bűntette miatt emelt vádat, a hulladékszállító teherautó-sofőrt pedig vesztegetés elfogadásával vádolta meg. Vádiratában valamennyiükkel szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására, három vádlottnál emellett pénzbüntetés kiszabására is tett indítványt, továbbá indítványt tett arra is, hogy a Balassagyarmati Törvényszék a sofőrtől kobozza el az elfogadott kenőpénzt is.

(via MTI, Nógrád Megyei Főügyészség)