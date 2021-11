Miközben van olyan fideszes polgármester, aki a párközpontból vár útmutatást, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke szerint a járvány megmutatta, hogy a lakosság egyharmada bizalmatlan bármilyen központi utasítással szemben, még akkor is, ha politikai konszenzus van mögötte.

Egyformán tanulságos a döntéshozóknak és az egyházi embereknek, hogy léteznek ilyen központi üzenetekkel elérhetetlen zárványok Magyarországon

– fogalmazott Balog Zoltán a Berekfürdőn tartott zsinati ülés megnyitóján.

Emlékezetes, hogy az egy héttel ezelőtti Fidesz-kongresszuson Kovács Péter XVI. kerületi polgármester arról beszélt, hogy vannak olyan kérdések, amelyekre nem tud megfelelő választ adni a támogatóinak.

Aktivisták várják azt, hogy a Fidesz minden dolgot tisztázzon. Amíg ezt nem tudja tisztázni, addig nagy valószínűséggel nem fog nyerni, legalábbis Budapesten

– mondta akkor a kormánypárti városi vezető, ami több ellenzéki politikust a Kádár-korszakra emlékeztetett.

Balog Zoltán püspök most arról is beszélt, hogy a kormány szeptemberi döntésének értelmében legalább harminc százalékkal emelkedik a hitoktatók jövedelme, éslehetőség nyílik a lelkipásztorok jövedelemkiegészítésére is. A támogatás differenciált, hatvan százalékig terjedő pluszjuttatást tesz lehetővé, és közelebb visz a lelkipásztori életpálya kialakításához – mondta.



Vannak, akik attól tartanak, hogy az állami pénzforrások elfogadása valamifajta lelki függéshez vezet a mindenkori kormányzattól. Ez azonban belső szabadság kérdése, a támogatást pedig úgy kell elfogadni, hogy ez nekünk jár

– jelentette ki Balog Zoltán, aki szerint Magyarországon – szemben a környező államokkal – nem volt teljes az egyházak kárpótlása a rendszerváltozás után, csak egyfajta funkcionális kárpótlás történt, vagyis azt kapták vissza, amivel úgymond szolgálnak, például az iskolákat és a szeretetintézményeket, de nem kapták vissza azokat az egyházi javakat, amelyekkel meg tudnák teremteni ennek a szolgálatnak a gazdasági alapját.

A református püspök szólt a felsőoktatási modellváltásról, az alapítványi fenntartásról és a felsőoktatásra fordítható források megkétszereződéséről is, amiből szerinte a református egyetem sem maradhat ki.

Komoly tárgyaláson vagyunk túl a minisztériummal, de még nem állunk túl jól

– ismerte be Balog Zoltán, hozzátéve, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen is szükséges az átalakítás a hatékonyabb működéshez, annál is inkább, mivelaz egyetem a HVG felsőoktatási rangsora szerint a negyedik Magyarországon.