Újabb magyar egyetem áll át az online oktatásra

Szombattól kezdve a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) átáll az online oktatásra – közölte szerdán az egyetem vezetősége.

Az egyetem a változtatást a koronavírus-járvány súlyos helyzetével indokolta. A rendelkezés értelmében a koronavírus-járvány miatt minden órát, sőt még a vizsgákat is online tartják meg.

A laborok, műhelyek, stúdiók, IT-termek és speciális eszközök használata ugyanakkor – bizonyos szabályok betartása mellett, valamint egy előzetes regisztráció után – továbbra is lehetséges lesz az egyetemen. Ezen kívül az egyetem épületei is nyitva maradnak, a szolgáltatásaik továbbra is elérhetőek lesznek.

A felsőoktatásban először a kötelező maszkviseléssel kezdődtek meg a szigorítások, amelyet november elején minden intézményben bevezettek. Azóta a múlt héten az ELTE Bölcsészkarán döntöttek arról, hogy átállnak a távoktatásra. Ezen kívül az Informatikai Karon és a Jogászkaron is új szabályozásokat léptettek életbe.

A maszkviselés és a távoktatás bevezetése már az oktatás alsó- és középszintjén is megkezdődött. Itt az iskolaigazgatók szabad kezet kaptak abban, hogy miként járnak el.