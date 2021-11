Egy nap alatt megduplázódott az új fertőzöttek száma, meghalt 176 beteg

Az elmúlt napon 12 637 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, meghalt 176 beteg – derült ki a kormányzati tájékoztató portál szerdán közzétett összesített adataiból.

A beoltottak száma 6 057 367, közülük 5 808 536 fő már a második oltását is megkapta.

A harmadik oltást már 2,043 millióan felvették.

A járvány kezdete óta összesen 1 044 852 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elhunytak száma 33 519 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 856 330 fő, az aktív fertőzötteké 68 586 főre emelkedett.

Kórházban 6840 beteget ápolnak, közülük 664-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy nappal korábban az országban 6518 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 171 beteg. Kórházban 6830 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 663-an voltak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6 043 116 fő volt, közülük 5 801 593 fő már a második oltását is megkapta, 1 939 582 fő pedig már a harmadik oltást is felvette.

A folyamatosan emelkedő esetszámok miatt a kormány oltási akcióhetet indított hétfőn. Az oltakozni vágyók így november 22. és november 28. között előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül felvehetik a koronavírus elleni védőoltást. A szakemberek abban reménykednek, hogy ha minél többen élnek a lehetőséggel, gyorsabban letörhető a negyedik járványhullám.

Müller Cecília országos tiszti főorvos rendkívül sikeresnek tartja az oltási akcióhetet, ugyanis csak hétfőn 131 ezer koronavírus elleni védőoltást adtak be, legtöbben a harmadik adag vakcinát kérték. Hasonlóan nyilatkozott György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkár is.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint ha minden jól megy, karácsonyra már jóval alacsonyabb lesz a napi esetszám, mint most. Az antitestvizsgálatokkal kapcsolatban elmondta, hogy a tudomány egyelőre nem bizonyította, hogy a magas antitestszint megvéd minket a betegségtől. Szerinte csak hiú ábránd, hogy ha valakinél magas az antitestszint, nem fertőződhet meg.

Írtunk róla, hogy a szakértők szerint a koronavírus terjedését valószínűleg már csak a természetes fertőződés állíthatja meg. Mivel a SARS–CoV–2-es koronavírus ellen hosszú ideje nem növekszik a populációs átoltottság, és lezárásokat sem rendelt el a kormány, most is arra lehet számítani, hogy a természetes immunizáció veszi át a szerepet. Összefoglaló cikkünkből az is kiderül, hogy a reprodukciós ráta, amely azt mutatja meg, hogy a járvány előretör, stagnál vagy visszaszorul-e, Magyarországon jelenleg emelkedést mutat.

(Borítókép: Vasvári Tamás / MTI)