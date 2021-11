Jövő májusig meghosszabbítanák a veszélyhelyzetet

Megjelent a parlament honlapján az a törvényjavaslat, amelynek értelmében 2022. május 31-ig meghosszabbítaná a kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet.

A javaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta be. Az indoklás szerint „Magyarország Európa egyik legeredményesebb oltási programjával küzd a koronavírus-világjárvány ellen. Az új vírusvariánsok azonban korábban nem tapasztalt gyorsasággal és következményekkel terjednek Európa-szerte. A negyedik hullámban, annak kiszámíthatatlansága miatt, elengedhetetlen a fokozott és hatékony védekezés lehetőségének biztosítása”.

A világjárvány elleni védekezés elmúlt másfél éve bebizonyította, hogy a korábban elfogadott rendkívüli és átmeneti jogi keretek jól szolgálták ezeket a célokat

– írták.

Az indoklásban azt is megjegyezték, hogy a 2022-es választások lebonyolítását a különleges jogrend fennállása nem befolyásolja, ahogyan a kormány által kezdeményezett gyermekvédelmi népszavazást sem.

A törvényjavaslatban ezen felül arról is rendelkeztek, hogy a május 31-ig lejáró hivatalos okmányok érvényességét 2022. június 30-ig továbbra is meghosszabbítanák. Ez alól az egyetlen kivétel a védettségi igazolvány, amely továbbra is csak a lejárati idejéig érvényes.

Ezen felül azt is leszögezték, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatók továbbra is mentesülnek a nyelvvizsga-kötelezettség alól.