Ennyi vakcina érkezett Magyarországra

A járvány negyedik hullámának felszálló ágában vagyunk, hazánkban is nő a fertőzöttek száma. Magyarországon továbbra is bőven van vakcina mindenkinek, akár a megerősítő harmadik oltásra is – olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon.

Mint írják, a most zajló oltási akcióhéten a kórházi oltópontokon és a hozzájuk kapcsolt internetes időpontfoglalóban továbbra is öt vakcina érhető el: Pfizer, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca és Janssen; a Szputnyik már elfogyott. A háziorvosoknál az általuk leadott igények szerint elérhetők az egyes vakcinák. Hozzáteszik, Magyarország összesen 24 millió adag oltóanyagot vár az uniós beszerzésből, ennek nagy része megérkezett. A Magyarország által vásárolt egymillió ember oltásához érkező orosz vakcina elfogyott, a Sinopharm vakcinája továbbra is elérhető.

A keleti vakcina beszerzésének köszönhetően Magyarország más országokat megelőzve érte el a lakosság többségének oltását, előbb kezdődhetett meg az ország és a gazdaság újraindítása, a korlátozások eltörlése és a harmadik oltás beadása

– olvasható a tájékoztatásban.

Vakcina gyártója Hány oltás kell belőle Mikor és hol kezdtek vele Magyarországon oltani Hány nap a különbség a két oltás között Kinek adható Krónikus betegeket oltanak-e vele Bővebben Pfizer–BioNTech 2 2020. december 26-tól a kórházi oltópontokon, egészségügyi dolgozókat, majd idősotthonokban, regisztrált időseket (háziorvosoknál és kórházi oltópontokon) Március 1. és június 17. között 35 nap; június 28-tól 21 nap 12 év felettieket oltanak vele Igen Lakossági tájékoztató Moderna 2 2021. január közepétől idősotthonokban, illetve háziorvosoknál, kórházi oltópontokon is 28 nap 12 év felettieket oltanak vele Igen Lakossági tájékoztató Szputnyik 2 2021 februárjától idősöket a kórházi oltópontokon 21 nap 18 év felettieket oltanak vele Bizonyos – az alkalmazási előírásban rögzített – kockázati krónikus betegségek esetén nem adják Lakossági tájékoztató AstraZeneca 2 2021 februárjától a 60 év alatti betegeket 4–12 hét Kezdetben 18–59 év között; március 3-tól 18 év felett adható, időseknek is Igen Lakossági tájékoztató Sinopharm 2 2021. február 24-től regisztrált időseket a háziorvosoknál 28 nap 18 év felettieket oltanak vele Igen (kivéve nem kezelt krónikus betegség vagy akut fellángoló szakaszban) Lakossági tájékoztató Janssen 1 2021 májusától kistelepülésekre küldött oltóbuszokon – 18 év felettieket oltanak vele Igen Lakossági tájékoztató

Az eddig beérkezett összesen 28 millió adag vakcinából 14 millió adagot oltottak el eddig első, második és harmadik oltásra. Jelenleg több mint tízmillió adag vakcina áll még rendelkezésre. A sikeres beszerzéseknek köszönhetően arra is van elég vakcina, hogy szükség esetén vakcinaadományokkal segítsünk szomszédjainknak, szövetségeseinknek, partnereinknek, akiknek nincs elég vakcinájuk – teszik hozzá, ahogyan azt is, hogy a regisztrációs honlap és az online időpontfoglaló folyamatosan nyitva van.

A háziorvosok a megyei oltási munkacsoportok felé tudják jelezni vakcinaigényüket a praxisukban esedékes oltásokhoz. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben az üzemorvosok is elvégezhetik az oltást.

Fotó: Koronavírus.gov.hu

A kormányzati tájékoztató oldalon emlékeztetnek, hogy a delta-vírusmutáns agresszív terjedése miatt az oltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért őket továbbra is védőoltás felvételére biztatják. A megerősítő harmadik oltás szintén mindenkinek ajánlott, aki már négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

A november 22. és november 28. közötti oltási akcióhétről itt írtunk részletesen. A Koronavírus.gov.hu oldalán végezetül hozzáteszik: Magyarország hosszú távú célja az, hogy önellátó legyen oltóanyagokból, ezért épül Debrecenben a Nemzeti Oltóanyaggyár, ahol majd a – jelenleg még fejlesztés alatt álló – magyar koronavírus elleni vakcina gyártását is tervezik.

Újabb teszteket kapnak a háziorvosok

Az oldalon arról is hírt adtak, hogy újabb 576 ezer antigéngyorstesztet biztosít a kormány a háziorvosoknak és házi gyermekorvosoknak, hogy ezzel is segítse a járvány megfékezését. Mint írják, a teszteket ezúttal is a kormányhivatalokon keresztül kapják meg a háziorvosok, a kiszállítás csütörtökön kezdődik. November végéig a tesztek megérkeznek a praxisokba.

A háziorvosok és házi gyermekorvosok októberben is nyolcszázezer gyorstesztet kaptak arra, hogy kiszűrjék a koronavírus-gyanús betegeket a nagyszámú szezonális légúti betegségek tüneteivel jelentkezők közül. A koronavírus-gyanúról továbbra is a háziorvos dönt. Továbbra is koronavírus-fertőzés gyanújára utaló tünet:

a száraz köhögés;

a láz;

a nehézlégzés;

a hirtelen szaglásvesztés, ízérzés zavara.

Emellett a háziorvos szakmai tapasztalata alapján egyéb tünetet is gyanúsnak ítélhet.

Továbbá minden olyan esetben el kell végezni a tesztet, ha a tünetes beteg egészségügyi vagy szociális dolgozó, szociális gondozott vagy szoros kontaktja igazolt koronavírus-fertőzöttnek, vagy járóbeteg- vagy fekvőbeteg ellátásra szorul.

Koronavírus-gyanús beteg esetén a gyors diagnózis felállítása érdekében a háziorvos a beteg jelentkezésekor a háziorvosi rendelőben végzi el az antigéngyorstesztet, vagy dönthet úgy, hogy átirányítja a pácienst egy statikus PCR-mintavételi pontra, illetve ha a beteg állapota szükségessé teszi, mentőt rendel otthoni mintavételezésre. PCR-mintavételezést emellett hatósági áron továbbra is végeznek az erre kijelölt egészségügyi szolgáltatók.

Igazolt fertőzés esetén a hatósági házi karantén továbbra is tíz nap. Amennyiben a tünetek súlyosabbak, a háziorvos megszervezi a beteg kórházi ellátását.

Mindemellett továbbra is felhívjuk a figyelmet, hogy a vírus ellen a védőoltás jelenti a legerősebb védelmet. A betegség súlyos lefolyásának a beoltatlanok vannak leginkább kitéve. A beoltottak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb. A fertőzés következtében a kórházba kerülés esélye négyszer nagyobb az oltatlanoknál, az intenzív osztályra kerülés esélye pedig tízszeres, bizonyos krónikus kockázatoknál pedig akár tizenhétszeres is lehet

– olvasható a Koronavírus.gov.hu oldalán.