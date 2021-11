Nem kell ide mindenkinek autóval bejönnie Erzsébetváros polgármestere szerint

A lehető legkisebbre kell leszorítani az átmenő gépjármű forgalmat. Erzsébetváros kis belvárosi kerület, el lehet gyalog is érni. Helyzetéből adódóan mindenütt beton van ezért

A mi zöld politikánk egyik alapelve az, hogy mi egy másfajta közlekedéspolitikát szeretnénk, amely a minőségi tömegközlekedésre, az alternatív közlekedési eszközökre korlátozódik.

Egyebek mellett ezzel indokolta Niedermüller Péter, VII. kerületi polgármester, hogy miért jelölik most ki (és vezetik majd be január elsejétől – akkor még próbaidőszak jelleggel – Terézváros után Erzsébetvárosban is) a helyben lakók parkolását megkönnyítő kizárólagos lakossági parkolóhelyeket. Erzsébetvárosban nagyságrendileg 7200 parkolóhely van, ezek 30 százalékát érinti a kijelölés. Az év elejétől felfestéssel is jelölt parkolóhelyekre a nem itt lakók 18 órától reggel 7 óráig nem állhatnak be. A probléma érzékeltetésére Niedermüller jelezte, hogy míg 7200 hely van, 12 ezer autót jelentettek be a kerületnél.

A VII. kerületi parkolóhelyek mintegy 30 százaléka lesz a helyi lakosság számára védett parkoló, először belső-Erzsébetvárosban, majd a körúton túli területeken is. Az érintett közterületek körét a BKK-val és a Budapest Közúttal közösen határozta meg az önkormányzat.

Az önkormányzat hosszabb távú tervei között szerepel, hogy a Klauzál tértől a Károly körútig terjedő-, illetve a Dohány utca és a Wesselényi utca közti területet teljesen védett övezetté alakítják, azaz ide majd csak a helyi lakcímkártyával rendelkezők, és azok hajthatnak majd be, akiknek itt van az üzletük.

Az önkormányzat olyan kamerarendszer beszerzését és kiépítését készíti elő, melyek rendszám alapján, automatikusan végzik a lakossági parkolóhelyeket igénybe vevő autók ellenőrzését.

Niedermüller Péter polgármester úgy látja, hogy a lakossági parkolóhelyek bevezetése mellett

nyugodtan meg lehetne emelni a parkolási díjakat, de mivel ezt nem a helyi önkormányzat saját döntése, és ebben nincs egyetértés a fővároson belül, ezért nem lesz emelés.

Sok olyan albérlő él a kerületben, akiket a főbérlője nem jelentett be a lakcímre, ők a jövő évi parkolási könnyítés vesztesei lesznek.

Hasonlóan a VI. és most a VII. kerülethez, a fideszes vezetésű V. kerület is bevezette volna a helyben élők parkolását könnyítő intézkedést, ám Szentgyörgyvölgyi Péter polgármestert javaslatát a főváros elutasította, mondván, hogy ilyen kizárólagos parkolóhelyeket csak ott lehet kijelölni, ahol mikromobilitási pontok is létesülnek.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)