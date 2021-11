Új szezonrekord született ma reggel, ugyanis az idei ősz leghidegebb hőmérsékletét mérték Zabaron. Az Országos Meteorológiai Szolgálat a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, méréseik szerint ugyanis a Nógrád megyei településen mínusz 9,4 fokot mértek.

Ez a hőmérséklet jó eséllyel pályázik az idei ősz legalacsonyabb értékére – azonban még lehet pár hasonlóan hideg éjszaka

− írták a bejegyzésben.

Nem panaszkodhattak a melegre az alábbi településeken sem, ahol szintén bőven fagypont alatt volt a hőmérséklet:

Fülöpháza – mínusz 9,2 fok,

Lénárddaróc – mínusz 8,5 fok,

Kakucs – mínusz 8,3 fok,

Kecskemét – mínusz 8 fok,

Nyírlugos – mínusz 7,9 fok,

Mihálygerge – mínusz 7,9,

Szikszó – mínusz 7,5 fok,

Nagykálló – mínusz 7,3 fok,

Nyírkáta – mínusz 6,9 fok.

Magyarországon a meteorológiai szolgálat szerint a hamarosan akár hó is eshet, ugyanis több mediterrán ciklon is átvonulhat felettünk, ez magában foglalja, hogy a szokásosnál is nagyobb a bizonytalanság a csapadékmennyiségben és a halmazállapotban is.

A pénteki légörvény esetén főként az északnyugati, nyugati határvidéken és a Dunántúli-középhegység magasabb részein van esély halmazállapot-váltásra (havas esőre, hóra), másodsorban pedig az Északi-középhegység csúcsain. Vasárnap a hideg légtömeg már délkelet felé mozdul el, ekkor a Dunántúl északnyugati felén tovább növekszik a hó, havas eső esélye, de a megmaradás a síkvidéki részeken (körülbelül 250−300 méter alatt) kevésbé valószínű

− írta egy korábbi bejegyzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

