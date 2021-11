Sokszor rettentő nehéz, de van kiút a bántalmazó kapcsolatból

De hiszen te bántalmazás áldozata vagy, és ami veled történik, egyáltalán nem normális, pláne nem te tehetsz róla – jó kérdés, hogy elhangzik-e valaha, és ha igen, mennyi idő múlva hangzik el a katarzist, egyben feloldozást jelentő mondat, amit minden egyes áldozatnak mielőbb hallania kellene, aki kénytelen elszenvedni, megtapasztalni a kapcsolati erőszakot. Mert a téma szakirodalmából, akárcsak az erőszaktúlélők történeteiből pontosan tudható, hogy módszeres, bőr alá szúrt kritikával fél év alatt már egy egészséges önbecsülés is elpusztítható. Hát még egy kevésbé egészséges.

Ami szintén nagy igazság – ennek ellenére továbbra sem általános lakossági evidencia –, hogy a kapcsolati erőszak pontosan úgy hat, mint amikor a fazékba kerülő béka alatt szép lassan melegítik a vizet. A gyanútlan béka úgy fő meg, hogy közben fel sem tűnik neki. A párhuzam pedig nem csak abból a szempontból állja meg a helyét, hogy a bántalmazás is alattomosan, észrevétlenül végzi el a maga pusztítását, a kapcsolati erőszak vége szinte elkerülhetetlenül tragikus. Mert ha időközben nem áll le a folyamat, vagy az áldozat adja fel, vagy a bántalmazó pusztítja el áldozatát.

Valószínűleg sosem fogjuk megtudni, már csak azért sem, mert nagyrészt felmérhetetlen, hogy évente hányan vetnek önként véget az életüknek, mert a bántalmazójuk annyira kilátástalan helyzetbe sodorta őket anyagilag, lelkileg és minden értelemben. Az uniós és a hazai felmérések azt azonban kimutatták, hogy Magyarországon a nők egyharmada, de inkább negyven százaléka válik felnőtt élete során valamiféle erőszak áldozatává. Ezt az abúzust pedig többségében a saját partnerüktől szenvedik el. Miközben a bántalmazott férfiak aránya szintén máig feltáratlan terület.

Ezek után mondani sem kell, hogy minden olyan intervenció egyenesen életmentő beavatkozás, amely abba az irányba hat, hogy az áldozatok reményt, információt, azaz segítséget kapjanak.

Ha olyannyira akut a helyzet, hogy az áldozat veszélyben érzi saját és/vagy gyermekei testi épségét, természetesen megoldás a rendőrség. Amennyiben a helyszínen intézkedő, elvileg ilyen ügyekre speciálisan képzett rendőr megvizsgálta a helyszínt, valamint a bántalmazót az áldozattól elszeparálva, külön helyiségben meghallgatta a feleket, 72 órára szóló ideiglenes megelőző távoltartást rendelhet el. Ezt a bíróság újabb meghallgatás után meghosszabbíthatja hatvan napra, hogy a bántalmazót távol tartsa az áldozat otthonától, munkahelyétől, akárcsak a gyerekek óvodájától, iskolájától.

Krízisben természetesen ne várjunk, értesítsük a rendőrséget, ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy minden áldozat számára a feljelentés lesz az optimális megoldás. Sőt például egy szóbeli, érzelmi bántalmazás, amikor valakit rendszeresen leszólnak, fenyegetnek, megaláznak a legritkább esetben bizonyítható. Ha pedig az áldozat azt tapasztalja, hogy a rendőrség nem az ő elvárásainak megfelelően intézkedik, könnyen örökre benne maradhat a bántalmazó kapcsolatban, gondolván, hogy teljesen magára maradt, hiszen senki sem hisz, nem segít neki

– mondta el az Indexnek Kámán-Németh Martina, a szombathelyi Áldozatsegítő Központ vezetője. A szakember hozzáteszi, sajnos tapasztalatból tudják, hogy az áldozatok egy része közben joggal tart attól is, hogy egy feljelentés vagy bármiféle, a külvilág felé leadott segélykiáltás pont visszafelé sül el, csak olaj lesz a tűzre. Mert eddig nemegy bántalmazó torolta meg áldozatán veréssel vagy az addiginál súlyosabb pszichoterrorral, amiért az áldozat mert beszélni, menekülni az otthoni tűzfészekből. Hiszen a bántalmazó legfőbb érdeke, hogy birtokon belül maradjon az áldozat.

Részben ezért is fogalmazódott meg a gondolat, hogy egyfajta köztes megoldásként az állam által üzemeltetett áldozatsegítő központokra, azok országos hálózatára lenne szükség a kiszolgáltatottak védelmében. Az első központ 2017 júniusában nyílt meg Budapesten, ezt követte 2018 márciusában a szombathelyi és a miskolci, majd 2020-ban Pécsett, Szegeden és Kecskeméten, 2021-ben Veszprémben, most pedig Szolnokon is elindult a helyi Áldozatsegítő Központ, illetve Salgótarjánban Áldozatsegítő Pont létesült. Év végén Nyíregyházán is átadnak egy központot.

Hogy ne legyen többé rendszererőszak

Az Igazságügyi Minisztériumhoz tartozó Áldozatsegítő Központ részben azért is hiánypótló intézmény, mert nem hatósági szemlélettel szervezi tevékenységét, amely a gyakorlatban főként azt jelenti, hogy az ott dolgozók, szociális munkások, jogászok, pszichológusok nyugodt körülmények között, négyszemközt hallgatják meg az áldozatot. Ha szükséges, akár órákon át, úgy, hogy közben nincs telefoncsörgés, irattologatás, jövés-menés. Majd a bizalmas, segítő beszélgetés után a szakemberek tájékoztatják az áldozatot, hogy személyre szabottan, a problémájához igazodva jelenleg milyen szolgáltatásokat tud igénybe venni.

Például ezek egyike, hogy segítenek az áldozatnak megelőző távoltartáshoz kapcsolódó kérelem összeállításában, vagy a központ közreműködésével a sértett akár ingyenes pártfogó ügyvédi képviseletet kaphat az államtól, mely a bűncselekménnyel ok-okozati összefüggésben lévő jogi ügyekben, például kapcsolati erőszak miatti válásban vagy egy büntetőeljárásban jogi képviselet biztosításában nyújt segítséget. A szombathelyi intézményvezető eddigi tapasztalata alapján a jogosultak 80-90 százaléka él is a lehetőséggel.

Az áldozatok többségének egyaránt felkínálják a pszichológusi segítséget is, ami azt jelenti, hogy az elszenvedett traumákat az érintettek a központok speciálisan képzett szakpszichológusainak támogatása mellett dolgozhatják fel. Mindezt térítésmentesen, igény szerint telefonon, online vagy személyesen.

Mivel a kapcsolati erőszak személy elleni erőszakos bűncselekmény, súlyos testi és lelki egészségkárosodást okozhat, állami kárenyhítés keretében az állam az elszenvedett károk egy részét megtéríti az áldozatoknak. Például ha a bántalmazó a verés során kiüti az áldozat fogait, az áldozat igényelheti a fogorvosi ellátás költségeit. Vagy ha leigazolja a pszichológus, hogy az elszenvedett trauma kezelése adott idejű pszichoterápiás ellátást igényel, függetlenül az áldozat bevételeinek mértékétől, valamint a szociális rászorultságtól, az állam ezeket a számlával, nyilatkozattal igazolt költségeket egy adott összeghatárig mind megtéríti

– sorolja Kámán-Németh Martina. A hazai áldozatsegítő rendszer alkalmas arra is, hogy azonnali pénzügyi segélyhez jussanak azok, akik bűncselekmény következtében anyagi krízisbe kerültek. A központ közreműködésével az áldozat könnyen és gyorsan juthat hozzá az őt megillető szociális és önkormányzati juttatásokhoz. A folyamat visszafele is működik: ha az áldozat erőszakos bűncselekmény miatt tesz feljelentést, valamint hozzájárul az adatai továbbításához, a rendőrség összeköti a legközelebbi Áldozatsegítő Központtal.

A cél, hogy az áldozatnak minél kevesebbet kelljen keresgélnie, továbbá minél kevesebb hivatalos személy, ügyintéző előtt mesélje el újból és újból, hogy mi történt vele. Gondoljunk bele, miután megvertek, megerőszakoltak, még rohangálhatok három-négy különböző helyre ügyet intézni, ahol számomra idegen embereknek kell elmesélnem, hogy bántottak. Ez minden egyes alkalommal egy újabb trauma, és mi ezt a fajta újratraumatizálódást és a vele járó rendszererőszakot igyekszünk elkerülni azzal, hogy az áldozat bejön hozzánk az Áldozatsegítő Központba

– részletezi a szombathelyi Áldozatsegítő Központ vezetője, ahol a leírt bürokratikus odüsszeiával szemben egy embert bizalmába fogad az áldozat, akinek egyszer elmondja, hogy mi történt vele, majd ez az Áldozatsegítő Központban dolgozó szakember lesz az, aki végignavigálja az egész folyamatot, egyfajta esetmenedzserként a kezdetektől kezében tartja az ügyet, hogy az összes lehetséges és számára szükséges segítséghez hozzájusson az áldozat és mielőbb megoldást találjanak a problémáira.

Ismerik a bántalmazás természetét

Amikor kiderül, hogy valaki bántalmazás áldozatává vált, a környezet gyakran máig azt kérdezi, hogy de miért hagyta, miért nem lép ki belőle. Sajnos nem egyszer még a szakemberek is megfogalmazzák ezeket a káros áldozathibáztató üzeneteket. Mi viszont itt, akik az áldozatsegítést végezzük, ezeket a kérdéseket nem ismerjük. A bántalmazás természetét viszont annál jobban, és pontosan tudjuk, hogy az értő figyelem és aktív hallgatás, az, hogy valaki végre hisz neki, és nem hazudtolja, nem kérdőjelezi meg az áldozatot, már önmagában óriási segítség.

– állítja Kámán-Németh Martina, aki kiemeli, az erőszak szisztematikus magatartásforma, amely arra irányul, hogy a bántalmazó megszerezze, majd áldozata felett minél hatékonyabban gyakorolja a hatalmat, akit nem önálló emberi lénynek, hanem a személyes birtoktárgyának tekint. A kezdeti eszményítést követően, mikor az áldozat csak azt hallja, hogy ő az igazi, a legtökéletesebb, a legszebb, a legokosabb, váratlanul megérkeznek a negatív visszajelzések, jellemzően csupa olyasmire, amire pozitív volt korábban. Ezek után nem csoda, hogy összezavarodik az áldozat.

A bántalmazás azért is csapdahelyzet – állítja a szakember–, mert akit szavakkal folyamatosan támadnak, megaláznak, lealacsonyítanak, például éveken át napi szinten azt hallja, hogy csúnya, szerencsétlen, rossz társ, megbízhatatlan szülő, idővel természetes, hogy nem lesz ereje, önbizalma semmihez. Az ügyfeleink nem egyszer mondják, a szavak jóval mélyebb, fájdalmasabb nyomot hagynak, mint egy pofon. A fizikai bántalmazás egyébként sokszor már azért történik, hogy a bántalmazó végleg lerombolja áldozata személyiségét, és nyomatékosítsa az áldozat elnyomott helyzetét.

A bántalmazás ezen belül is kivétel nélkül ciklikus folyamat, a mézesheteket, mikor a bántalmazó a legjobb arcát mutatja, következetesen követik a vulkánkitörések, mikor megtörténik maga a bántalmazás, majd a bántalmazó ismét bocsánatot kér, és fogadkozik, hogy most már tényleg megváltozik. Ha az áldozat nem lép ki ebből a ciklikus körből, és benne marad a kapcsolatban, előbb-utóbb mentális problémák, szenvedélybetegségek, pszichoszomatikus megbetegedések alakulhatnak ki nála, sőt, előfordulhat, hogy önként vet véget az életének, mert nem bírja a bántalmazással járó lelki és fizikai kínokat.

Ha ki tud szabadulni a bántalmazás jelentette függőségből, az áldozatnak lehetősége nyílik egy új életre. Viszont az is benne van a pakliban, hogy a bántalmazóhoz újból és újból visszatérve, az bántalmazó megöli az áldozatot. Ezért sem szabad relativizálni az erőszakot

– nyomatékosítja Kámán-Németh Martina, akinek személyes hitvallása, ha munkájukkal egy áldozatnak segítettek, már megérte. Elmondása szerint szerencsére rengeteg pozitív visszajelzést kapnak a hozzájuk fordulóktól, amiért ők végre nem hazudtolják meg őket, ahogy azt sem kérik számon az áldozatokon, hogy miért élnek adott esetben már tíz-tizenöt éve bántalmazó kapcsolatban. Cserébe empatikusan elfogadják az áldozat élethelyzetét, és igyekeznek az ő igényeinek és tempójának megfelelően segíteni.

Vannak ügyfeleink, akik úgy járnak hozzánk fél éve, hogy jelenleg is együtt élnek a bántalmazóval. Pont a napokban mondta a pszichológusunk, hogy az egyiküknél már érzi, kezd derengeni a remény, hogy ki tud lépni a kapcsolatból. Míg más betelefonált hozzánk, és egy hosszabb beszélgetés után egyből el is szánta magát, hogy elköltözzön a bántalmazótól, aki napi szinten kezet emelt rá. Közben dolgoztunk együtt olyan ügyféllel is, akit a volt párja szakítás után állandóan zaklatott. Ő a jogi tanácsadás szolgáltatásunk támogatásával szabadult meg a bántalmazójától

– meséli a sikertörténeteket Kámán-Németh Martina.

A szombathelyi Áldozatsegítő Központ vezetője azt külön kihangsúlyozza, ők nem járnak el, nem is járhatnak el az ügyfél helyett, legfeljebb a rendelkezésére álló alternatívákat mutatják meg neki, amelyek közül ő választ, s a kiválasztott alternatíva megvalósításában segítenek. Illetve a szakemberek legfeljebb még azt mondhatják el az áldozatnak, hogy ne reménykedjenek, egy bántalmazó nagy eséllyel sosem fog megváltozni. A döntés átadása azért is különösen fontos a szakember szerint, mert áldozatoknak elemi érdekük, hogy újból kezükbe vegyék a gyeplőt, és visszaszerezzék a bántalmazótól a hatalmat a saját életük felett.

Ha baj van Az éjjel-nappal ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonal 2011 óta a 06 80 225 225-ös telefonszámon tájékoztatást ad az ügyfeleknek a különböző áldozatsegítő szolgáltatásokról. Szintén a bántalmazottak segélyvonala az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) országosan, a nap 24 órájában bármikor ingyen hívható telefonszáma: +36-80-20-55-20. Ha kiabálást, veszekedést hallunk, vagy valakit például monoklival látunk a környezetünkben, nem lehetünk közönyösek! Főleg, ha kiskorú is érintett, akár anonim módon is értesíthetjük a 112-t, a rendőrséget, vagy a telefontanút. E mellett a megyei kormányhivatalokon belül ugyanúgy működnek a területi áldozatsegítő szolgálatok, itt szintén áldozatsegítő munkatársak állnak az áldozatok rendelkezésére.

