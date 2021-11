Csütörtök este nyugat felől egyre nagyobb területen megvastagodik a felhőzet, és főként a nyugati és északi tájakon helyenként eső, Sopronnál havas eső is előfordulhat − derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. A délkeleti, keleti szél a Nyugat-Dunántúlon északira fordul, és időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és plusz 4 fok között valószínű.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Várható hőmérséklet péntek hajnalban

Pénteken reggel a keleti országrészben is megvastagszik a felhőzet, és a nap nagy részében túlnyomóan borult időre számíthatunk. Délnyugat felől egy kiterjedt csapadékzóna éri el Magyarországot, amely csak lassan vonul észak felé. A Dunántúlon kiadósabb csapadékra van kilátás.

Az eső mellett előbb Sopron és az Alpokalja térségében, később a Dunántúl nyugati és északi részein, illetve az Északi-középhegység magasabban fekvő helyein havas eső, havazás is előfordulhat.

A délkeleti szelet, a Nyugat-Dunántúlon az északnyugati szelet kísérhetik élénk, helyenként erős lökések, majd délutántól egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 10 fok között várható.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szöveges figyelmeztető előrejelzése szerint péntek reggelre nyugat, délnyugat felől csapadékzóna éri el az országot. A reggeli órákban előbb a nyugati határ térségében havas esőre, hóra, a Kőszegi- és a Soproni-hegységben esetleg átmeneti ónos esőre kell számítani. Napközben a Dunántúl nyugati, északnyugati részén egyre többfelé hullhat vizes, tapadó hó.

A délutáni, esti órákban már a Dunántúli-középhegység és az Északi-középhegység magasabb csúcsain is lehet havazásra számítani, majd késő este a csapadékzóna észak felé távozik. A lehulló hó síkvidéken olvadni fog, emiatt a várható hó mennyiségében még nagy a bizonytalanság.

A Dunántúl nyugati, északnyugati részén, síkvidéken általában lepel és három centiméter közötti hóréteg is kialakulhat. A több hó az Alpokalja térségében várható, a Kőszegi- és a Soproni-hegységben akár a tíz centimétert is meghaladhatja a várható hó mennyisége, de a Bakonyban is kialakulhat öt centimétert meghaladó friss hóréteg.

Mit ígér Katalin?

Mint korábban az Index is beszámolt róla, a hagyományos népi jóslatok között több olyan is van, amely azt próbálja megjósolni, milyen telünk lesz, illetve hogy karácsonykor milyen időjárásra számíthatunk. Korábban Márton napján és Erzsébet-napon is írtunk arról, mire lehet számítani a hiedelmek szerint. Ma Katalin árulta el, lesz-e hó karácsonykor.

Ha Katalin kopog, karácsony locsog

– szól a népi mondás. Azaz ha november 25-én fagy, akkor karácsonykor latyakos, esős idő várható. Az Agroinform szerint ennek a fordítottja is igaz: ha Katalin-napkor esős, enyhe idő van, akkor karácsonykor fog fagyni.