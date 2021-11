Tudtuk, hogy kampánytéma lesz, de mi nem propagandafilmet akartunk csinálni 2006-ról

2006 szeptemberében, az őszödi beszéd kiszivárgása után nem sokkal Budapest utcáin demonstrációk és zavargások zajlottak. A rendőrség és a civilek összecsapásának mindkét oldalon rengeteg sérültje volt.

Tizenöt évvel az események után még mindig sok a megválaszolatlan kérdés az események kapcsán, ezért készített dokumentumfilmet a témáról Skrabski Fruzsina rendező, forgatókönyvíró, valamint Bodoky Tamás, az Index egykori főmunkatársa, az Átlátszó főszerkesztője.

Ennek apropóján hívtuk meg az alkotópárost az Index Kibeszélő című műsorába, ahol leszögezték: tudták, hogy kampánytéma lesz 2006 a választások előtt, de ők nem propagandafilmet akartak csinálni, csak bemutatni a valós eseményeket.

Skrabski szerint azért aktuális a film ennyi idő elteltével is, mert

2006-ban erről mindenki tudott, hogy embereket vertek össze és lőttek le az utcán, de egyszerűen ez a tizenöt év elég volt arra, hogy a társadalom egy ilyen brutális dolgot is elfelejtsen.

Az Áldozatok 2006 című dokumentumfilm elérhető a YouTube-on is.

Az alkotók ugyan kaptak kritikákat azzal kapcsolatban, hogy az ők vélt vagy valós világnézeti különbségeik ellenére együtt készítenek filmet, ugyanakkor elmondták: a 2006-os őszi események nem a bal- és a jobboldal harcáról szóltak, hiszen akkoriban a most liberálisként emlegetett jogvédő szervezetek is kiálltak a rendőrségi brutalitás ellen, ahogy a nemzeti, jobboldali csoportok is.

A filmben egyébként meg is szólalnak e szervezetek képviselői, így a Magyar Helsinki Bizottság, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat munkatársai is.

Az adásban szóba került az is,

miért nem érkezett segítség a tévészékházat védő rendőrökhöz,

hogyan kerülhetett egy üzemképes tank az utcára október 23-án,

kért-e bocsánatot az eseményekért Gyurcsány Ferenc egykori miniszterelnök,

mit válaszolt a filmkészítők felkérésére Gergényi Péter egykori rendőrtábornok,

valamint hogy miért maradhatott el a 2010-ben ígért elszámoltatás.

