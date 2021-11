Márki-Zay Péter: A veszélyhelyzet befolyásolhatja a jövő évi választásokat

Az ellenzéki összefogás közös miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter szerint járványügyi szempontból indokolt lehet a veszélyhelyzet, de visszaélésekre ad lehetőséget, például a kormány bármikor korlátozhatja a gyülekezési jogot és megtilthatja a nagygyűléseket és tüntetéseket.

Az önkormányzatok és a kormány működését olyan szinten alakítja át, amely nagyon komoly visszaélésekre is lehetőséget ad, sőt, adott is. Nyilvánvalóan felmerül a lehetősége annak, hogy akár a választások lebonyolítását is érdemben tudja befolyásolni ezzel az intézkedéssel a kormány