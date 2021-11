Lázár János: Aljas, beteg állatoknak nevez bennünket, mindenkinek jogában áll meghalni

Lázár János kormánybiztos a koronavírus-járvány miatt online tartotta meg értekezletét szerda este a tram-trainről, amely november végén indul útjára, és Szeged, valamint Hódmezővásárhely között közlekedik.

Az online fórumon beszélt a tram-trainnel kapcsolatos tudnivalókról, majd a nézők kérdéseire is reagált. Csakhogy a kérdések között akadt olyan is, amely nem elsősorban a vasútvillamosra fókuszált, és Lázár János ilyenkor meglepően könnyen elkalandozott a témák között.

Így például többször is beszélt Márki-Zay Péterről, akiről kijelentette, hogy azt a kerületet biztosan nem nyeri meg, ahol Lázár János az országgyűlési képviselő, de azt is mondta, hogy csak papíron van polgármestere Hódmezővásárhelynek, Márki-Zay Péter ugyanis az országot akarja vezetni, aztán akár a glóbuszt is.

Lázár János kitért arra is, hogy rengeteg kérdésük van a hódmezővásárhelyi eredményekkel kapcsolatban, de semmi válaszuk nincs, hogy az elmúlt három évben valami előrelépés történt volna.

Mi is keressük az eredményeket és a pozitív változásokat, de nem találjuk egyelőre

– beszélt Lázár János gúnyos mosoly kíséretében Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi tevékenységéről.

Az egyik néző még jobban kiborította a kormánybiztost, miután arról faggatta, hogy Lázár hogyan tud tram-trainezni, amikor a kérdező vegzálva van.

Itt összevezetődik a tram-train és a Covid, óriási intellektuális teljesítmény

– reagált Lázár János, majd folytatta a felolvasást, amelyből kiderült, hogy a hozzászóló oltásellenes, szerinte ugyanis méregvakcináznak mindenkit, miközben nincs semmiféle pandémia, csak mérgezés, és az oltással nyomorékká teszik az embereket.

Aljas, beteg állatoknak nevez bennünket, akik a védőoltás mellett vagyunk. Én úgy gondolom, hogy az ember a saját életét szabadon kockáztathatja, ez kétségtelenül igaz, tehát mindenkinek jogában áll hülyének lenni, és mindenkinek jogában áll meghalni

– távolodott el teljesen a tram-traintől Lázár János, aki azzal zárta a gondolatmenetet, hogy szerinte az, aki felveszi a védőoltást, hozzájárul ahhoz, hogy ezen minél hamarabb túl legyünk, és ezt az időszakot összefogva, igaz, kockázatot vállalva, de közösen túléljük.

