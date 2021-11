Továbbra is 12 ezer fölött az új megbetegedések száma

Az elmúlt 24 órában 12 165 új koronavírusos megbetegedést igazoltak csütörtök reggelre Magyarországon.

A fertőzöttek száma ezzel 1 057 017 főre nőtt a pandémia kezdete óta, míg az aktív betegek száma 165 862-re emelkedett. Jelenleg 6858 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 680-an vannak lélegeztetőgépen – derül ki a kormányzati tájékoztató portál adataiból.

Meghalt 185 ember koronavírusban, a járvány következtében elhunytak száma így 33 704 főre emelkedett.

Eddig 6 072 192 embert oltottak be, közülük 5 816 050-en már a második oltást is megkapták, míg 2 153 117 fő a harmadik vakcinát is.

A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében november 22–28. között oltási akcióhetet szerveznek a kórházi oltópontokon, és ezen a héten az oltatlanoknak akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet oltásra menni.

Az adatok alapján hétfő óta 47 624 embert oltottak be az első adag vakcinával, körülük 21 551-en kapták meg a második oltást, és több mint háromszázezren a harmadik vakcinát is felvették.

A negyedik hullám látványosan elérte Magyarországot, napról napra többen betegednek meg a koronavírusban, egyre többen kerülnek kórházba, ami miatt ismét bajba kerülhet a vendéglátó- és a szállodaipar, az év vége felé közeledve ugyanis sorra mondják le a rendezvényeket országszerte.

(Borítókép: Vasvári Tamás / MTI)