A sikerdíjnak elsődleges célja, hogy a megbízó a megbízottat érdekeltté tegye az eredmény elérésében. Emellett az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a megbízónak gyakran nem is áll rendelkezésére akkora összeg, amelyből a megbízott díjazását azonnal teljesíteni tudná.

Jutalékos rendszerben számolja el a munkadíját a legtöbb ingatlanközvetítő. Egy tranzakció sikerdíja általában az ingatlan eladási árának 3-5 százaléka. Sikerdíjért végzik munkájukat a fejvadászok is, akiknek a honoráriuma rendszerint az általuk „levadászott” munkatárs éves bruttó bérének a 10-20 százaléka között mozog. Ugyancsak virágzó üzletág a sikerdíjas pályázatírás, amely elsősorban az Európai Unió által nyújtott támogatások lehívását célozza meg. És nem ismeretlen a fogalom az ügyvédek körében sem.

A sikerdíj kifejezés 1996 őszén robbant be a köztudatba. Az ügy előzménye: még a Németh-kormány idején fogadták el az úgynevezett átalakulási törvényt, amely kimondta, hogy az állami vállalat vagyonmérlegében szereplő belterületi föld értékének megfelelő üzletrész a föld fekvése szerinti önkormányzatot illeti meg. Az önkormányzatok feltőkésítését célzó törvényt az Antall-, a Boross- és a Horn-kormány sem sietett végrehajtani. A vagyonátadásnál különféle trükkökkel csökkentették az eredetileg számolt összeget, aminek a Legfelsőbb Bíróság vetett véget, miután helyt adott a dunaújvárosi önkormányzat keresetének, és arra kötelezte az állami vagyonkezelőt, hogy a Dunaferr-ügyben a követelés teljes összegét – hárommilliárd forintot – fizesse meg a városnak. Ekkor lépett színre Tocsik Márta jogásznő, aki a vagyonkezelővel kötött szerződése alapján az önkormányzatoknak járó részesedés lealkudásáért átlagosan tíz százalék sikerdíjat kapott.

Az ügyletre egy újságcikk hívta fel a figyelmet. A Figyelő című hetilap A megtakarító címmel arról írt, hogy az állami vagyonkezelő külső szakértő bevonásával próbál egyezségre jutni az önkormányzatokkal. A külső szakértő dr. T. M.-ként szerepelt az írásban. 1996. szeptember 24-én Deutsch Tamás fideszes országgyűlési képviselő szellőztette meg az ügyet a parlamentben. A 804 millió forint kiverte a biztosítékot, noha a jogásznő a közvetítői tevékenységével több mint tízmilliárdot spórolt meg az államnak. Tocsik Mártát az ügyészség különösen nagy kárt okozó csalással és magánokirat-hamisítással vádolta meg, azt állítva, hogy a sikerdíjért nem végzett érdemi munkát. Noha a hét évig tartó büntetőperben a jogásznőt felmentették a csalás vádja alól, a polgári pert, mert megbízási szerződései jogszabályba ugyan nem, de a jó erkölcsbe ütköztek, elvesztette. A sikerdíjat 2013-ban bekövetkezett haláláig vonták a nyugdíjából.

Diós Erzsébet, a Fővárosi Bíróság bírája tárgyalta első fokon a büntetőpert. Nyugállományba vonulása után ezt nyilatkozta a bírónő:

Több polgári jogásszal is konzultáltam, mi a sikerdíj lényege. Azt mondták, több mindenből tevődik össze, de a lényege az eredmény és nem az, hogy mennyi munkát fektetnek be. A felmentő ítélet indoklásában több oldalon keresztül érveltem a sikerdíjról. 2000-ben azonban új eljárást rendeltek el, és felrótták, hogy nem vizsgáltam, milyen munkát végzett Tocsik Márta. 2002-ben első fokon bűnösnek is találták, de egy évvel később másodfokon felmentették. A büntetőügy 1996-ben robbant ki, és 2003-ban fejeződött be. Szerintem az egyik legnehezebb feladat a bírói hivatásban, hogy nem elég jó döntést hozni, el is kell azt fogadtatni.