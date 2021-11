Kiadták a figyelmeztetést, itt eshet a hó

Csapadékzónák érkezése és távozása jellemzi majd az előttünk álló napokat, az ország nagy részében esőre, egyes helyeken havas esőre és havazásra is érdemes készülni; szöveges figyelmeztető előrejelzést adott ki szombat éjfélig az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Ebben az áll, hogy nyugat, délnyugat felől csapadékzóna érte el hazánkat, amely a mai nap folyamán végigvonul az országon. A délutáni, esti órákban már a Dunántúli- és az Északi-középhegység magasabb csúcsain is lehet havazásra számítani, majd késő este észak felé távozik térségünkből a csapadékzóna.

A lehulló hó különösen síkvidéken (200-250 méter alatt) olvadni fog, emiatt a várható hó mennyiségében továbbra is nagy a bizonytalanság. A valószínűbb forgatókönyvek szerint a Dunántúl nyugati, északnyugati részén, síkvidéken általában lepel és három centiméter közötti hóréteg is kialakulhat (ahol a lehulló hó megmarad).

A több hó az Alpokalján valószínű, a Kőszegi- és a Soproni-hegységben akár a tíz centmétert is meghaladhatja a várható hó mennyisége, emellett a Bakony magasabb részein is létrejöhet öt centimétert meghaladó vastagabb friss hóréteg. Szombat reggel a nyugati határvidéken még további egy-két centiméterrel gyarapodhat.

Fotó: OMSZ / MET.hu Péntek esti időjárás-előrejelzés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat országos előrejelzése szerint péntek este erősen felhős vagy borult lesz az ég, kisebb-nagyobb szakadozások lehetnek a felhőzetben. Észak felé távozik a nappali csapadékzóna. Egy kisebb szünet után hajnaltájt délen, délkeleten ismét számíthatunk esőre, míg nyugaton vegyes csapadék valószínű. A nyugati, délnyugati szél fokozatosan veszít erejéből, a Tiszántúlon lesz legtovább élénk a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –3 és +4 fok között valószínű.

Szombat délelőtt szakadozik a felhőzet, az ország nagyobb részén a nap is kisüt. A csapadék délelőtt a déli és a nyugati tájakon is megszűnik, ám délutántól egy újabb, záporos csapadékzóna érkezik, amely estére keletre tevődik. Általában eső valószínű, legfeljebb délelőtt van esély vegyes halmazállapotú csapadékra az Alpokalja térségében. A déli, délkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 5 és 8 fok között várható, de a naposabb déli részeken 9, 12, a tartósan felhős északi tájakon 2, 4 fok is előfordulhat.

Fotó: OMSZ / MET.hu Szombat délelőtti időjárás-előrejelzés

(via Országos Meteorológiai Szolgálat)