Hógolyó csatázni fog ma az ország

Hajnalban többfelé befelhősödött az ég, ami csökkentette a reggeli fagy erősségét. De még mielőtt megérkeztek volna a felhők, több helyen mélyre zuhant a hőmérséklet: a rendszeres hidegrekordokkal büszkélkedő Zabarban –9,4 fok volt a mélypont.





Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint pénteken napközben mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, aminek a hatására egyrészt sokfelé kell kiadós csapadékra számítani, másrészt a ciklon hátoldalán északnyugatira, északira forduló áramlással hidegebb levegő is érkezik nyugati megyéink fölé, így ott egyre több helyen válthat át a halmazállapot havas esőre, majd hóra.





A hóhelyzet meglehetősen bizonytalan, aminek a szemléltetésére két időjárási modell, az AROME és az ECMWF csapadékhalmazállapot-valószínűség előrejelzései is láthatóak a térképeken, ahol kék színek esetén hó, barna színeknél vegyes, zöldeknél pedig eső a legvalószínűbb halmazállapot, és minél sötétebb, annál intenzívebb lehet a csapadék.





Ezek alapján elmondható, hogy előbb a nyugati határ térségében válthat át a csapadék halmazállapota havas esőre, hóra, majd napközben a Dunántúl nyugati, északnyugati részén egyre többfelé hullhat vizes, tapadó hó. A délutáni, esti órákban már a Dunántúli-középhegység és az Északi-középhegység magasabb csúcsain is lehet havazásra számítani, majd késő este a csapadékzóna észak felé távozik térségünkből.





A lehulló hó síkvidéken (200–250 méter alatt) olvadni fog, emiatt a várható hó mennyiségében még nagy a bizonytalanság. A Dunántúl nyugati, északnyugati részén 3 centiméteres hóréteg is kialakulhat. A több hó az Alpokalja térségében várható, a Kőszegi- és a Soproni-hegységben akár a 10 centimétert is meghaladhatja a várható hó mennyisége, de a Bakonyban is kialakulhat 5 centimétert meghaladó friss hóréteg. Tehát, aki szánkózásra vagy hóember-építésre vágyik, annak kicsit magasabbra kell mennie, síkvidéken hosszabb ideig megmaradó hólepelre egyelőre nem számíthatunk.





A csapadék mennyisége pénteken a Dunántúlon és a Duna mentén nagy területen 10 és 20 milliméter között várható, helyenként ennél több is eshet, keleten azonban várhatóan 10 milliméter alatt marad a lehulló eső mennyisége.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 1 és 9 fok között várható, északnyugaton számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Késő estére –1 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet.

Szombaton több tájegységünkön előfordulhat kisebb eső, illetve átmeneti záporok a rövid napos időszakok mellett, kezdetben néhol havas eső is eshet, illetve nyugaton szállingózhat a hó. Csak helyenként élénkülhet meg a délkeleti szél. Napközben 2–12 fokra van kilátás, délen, délkeleten lehet enyhébb az idő.



Vasárnap újabb csapadékzóna halad át az ország fölött nyugatról kelet felé, többnyire eső, zápor várható, de nyugaton és északon a magasabban fekvő tájakon havas eső, a hegyekben átmenetileg havazás is kialakulhat. Helyenként élénk lesz a szél. Délután 3 és 13 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.