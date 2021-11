Halálos fenyegetést kapott Kásler Miklóst és családja

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) elismerte, hogy halálos fenyegetést kapott Kásler Miklós és családja.

Korábban már felmerült a gyanú, hogy életveszélyes fenyegetések állhatnak amögött, hogy egyre több rendőr őrzi a miniszter házát. Az EMMI most a Blikknek küldött közleményében megerősítette, hogy valóban halálos fenyegetést kapott nemcsak a miniszter, hanem a családja is.

A napilap Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt is megkérdezte arról, hogy mit tehet ilyenkor a hatóság. Tarjányi Péter elmondta, hogy egyrészt ezért rendelték el a miniszter különleges rendőri védelmét, másrészt pedig alighanem megtiltották Kásler Miklósnak, hogy ezzel kapcsolatban bárkivel is beszéljen, mivel ha a sajtónak nyilatkozna, azzal – akaratán kívül – segíthetne a merénylőnek értékes információkhoz jutni. Harmadrészt – súlyos fenyegetés esetén – pszichológus szakembereket is felkérhetnek a lehetséges merénylő személyiségrajzának feltérképezéséhez.

Úgy vélem, ahogy korábban Müller Cecíliát, úgy Kásler Miklóst is a járványügyi intézkedésekkel elégedetlen, sértett ember fenyegethette meg

– mondta a szakértő. Müller Cecília országos tiszti főorvos idén januárban kapott fenyegetést, emiatt őt is különleges védelemben részesítette a belügyminisztérium.

A biztonságpolitikai szakértő végezetül azt mondta, hogy szerinte a rendőrségnek lehet esélye arra, hogy megtalálják a fenyegetőt. Hozzátette: szerencsére Magyarországon egy-egy ilyen fenyegetés aránylag kisebb veszélyt jelent, mivel nincsenek profi terrorszervezetek.

Elsősorban zavart elmeállapotú, pszichésen beteg emberek követnek el ilyen bűncselekményt

– fogalmazott.

(via Blikk)

(Borítókép: Kásler Miklós 2021. október 15-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)