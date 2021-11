Szupermutánsnak nevezte Kemenesi Gábor az új variánst

Számos aggasztó mutáció látható a koronavírus Dél-Afrikában felbukkant szupervariánsánál, de egyelőre még korai lenne pánikolni miatta – mondta Kemenesi Gábor virológus a 24.hu-nak.

A nű-variáns – amelyet a görög ábécé betűje után hívnak így – felfedezését csütörtökön jelentették be a dél-afrikai hatóságok. Azóta péntek délelőtt már a tőzsdén is eluralkodott a pánik, délután pedig már Európában is kimutatták az első olyan fertőzést, amelyért ez a variáns a felelős.

Kemenesi Gábor ennek ellenére azt mondta, hogy egyelőre még nincs ok arra, hogy pánikba essünk. Kifejtette: az eddigi tapasztalatok valóban nem túl kedvezők, de most még keveset tudunk erről a variánsról ahhoz, hogy bármit is tényként állíthassunk róla. A virológus szerint a variánsnál látható 32 mutáció extrém soknak számít.

Számos mutáció, ami most a nű-variánsban benne van, eddig elszórva jelent meg egy-egy változaton, most viszont egyetlen típusban egyesülnek. Nem túlzás rá a szupermutáns-megnevezés

– mondta a szakember. Kemenesi Gábor másrészt azt is ismertette, hogy az összes mutáció a vírus tüskefehérjéjét módosította. Ez utóbbi azért jelenthet veszélyt, mert a tüskefehérje elsődleges fontossággal bír a vírus terjedése szempontjából, többek közt azt is befolyásolja, hogy védenek-e ellene a vakcinák.

A virológus szerint a mutáció közt olyan változatok is vannak, amelyek kialakulásának lehetőségét korábban csak kísérleti úton jelezték előre a szakemberek, ezek megjelenését jó lett volna elkerülni a gyakorlatban. Az új variáns miatt ezért kutatói körökben is aggódnak, a világ minden táján hatalmas lendülettel vizsgálják – fogalmazott, hozzátéve:, hogy a „kutatói aggodalom” világjárvány idején nem ismeretlen dolog, így laikusként nem kell rögtön pánikba esni.

A virológus ugyanakkor hozzátette, hogy a nű-variáns az eddigi tapasztalatok alapján a deltánál is fertőzőképesebb lehet. Jó hír viszont, hogy – mint az európai példából is kiderül – a PCR-tesztes eljárással egyszerűen ki lehet mutatni a variánst.

Kemenesi Gábor arról is beszélt, hogy a feltételezések mellett a gyakorlati tapasztalatnak is fontos szerepe lesz annak meghatározásában, hogy mennyire veszélyes az új mutáns vírus. Ebből derül majd ki, hogy milyen gyorsan terjed valójában a variáns, képes-e áthatolni a vakcinák védelmén, illetve hogy milyen súlyos betegséget okoz a fertőzötteknek.

A virológus végezetül azt is kifejtette: egyelőre még kérdéses, hogy pontosan hogyan alakulhatott ki ez a variáns. Az egyik elképzelés szerint az emberről áterjedhetett egy állatra a koronavírus, majd onnan – időközben tovább mutálódva – ismét visszakerült egy emberi szervezetbe.

Ennek ellentmond, hogy a B.1.1.529 RNS-ében található egy emberigenom-szerű szakasz, ami emberi eredetre utal

– jegyezte meg Kemenesi Gábor, hozzátéve: ez még önmagában nem perdöntő bizonyíték, mivel a vírusok gyakran gyűjtenek be humán szekvenciákat. Elképzelhető az is, hogy a mutáns egy HIV-fertőzött egyén szervezetében sokáig keringve, perzisztens fertőzésként, folyamatosan változva alakult ki.

Lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni a variáns pontos eredetét

– mondta Kemenesi.

A tudósok egyébként már az utóbbi hónapokban is számos hipotézist állítottak fel arra vonatkozóan, hogy milyen irányba fejlődhetnek tovább a koronavírus-variánsok. Felmerült az a hipotézis is, miszerint kialakulhat olyan variáns, amely futótűzként terjed, áthatol a vakcinák védelmén, és még az eddigieknél is súlyosabb betegségeket okoz. Erről itt írtunk bővebben.

(via 24.hu)

(Borítókép: Kemenesi Gábor 2021. január 15-én. Fotó: Sóki Tamás / Index)