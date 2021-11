A gyermekek kérései alapján lehet karácsonyi ajándékot adományozni

Kívánságlista. Ez az elnevezése a Magyar Református Szeretetszolgálat új adománygyűjtésének. A családokért felelős tárca nélküli miniszter jelezte: a cél, hogy segítsék a hátrányos helyzetű gyermekeket, az adományozók karácsonyi ajándékot vehetnek a számukra.

Novák Katalin, aki a szeretetszolgálat jószolgálati nagykövete is, közölte: a https://szeretetdoboz.jobbadni.hu oldalon összegyűjtötték a gyerekek kéréseit, onnan választhatja ki az adományozó, hogy melyik gyermeket támogatja. Hozzáfűzte: a kért ajándékot meg is lehet venni, de pénzadománnyal is hozzá lehet járulni a gyerekek kívánságainak megvalósításához, írta a távirati iroda.

Ő a családjával a sportolni szerető gyerekek vágyait teljesíti, focilabdát, röplabdát, gördeszkát vásároltak, és eljuttatják azokat a megadott címekre. A szeretetszolgálat az idén a korábbiaknál is több, háromezer gyermek vágyát szeretné teljesíteni. Ezek között felbukkan babaház, játékautó, de edzőcipő is.