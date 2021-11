Orbán Viktor bejelentette: meghosszabbítják az oltási akcióhetet

A jövő hét folyamán is folytatja a kormány az oltási akcióhetet, a már ismert konstrukció alapján – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban pénteken. A kormányfő szerint növelték a kapacitást, az eszközök rendelkezésre állnak, így az egészségügy bírja a nyomást, és nem fog összeomlani újabb hullámok esetén sem. A műsorban szó volt mindezeken túl az Európát érintő migrációs nyomásról, a rezsiharcról és az adócsökkentésekről is.