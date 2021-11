Újra előkerült a Nerbot – ezúttal a Fidesz Stop, Gyurcsány! Stop, Márki-Zay! petícióját töltögeti bőszen

Újabb nerbotos videó került elő, amely ezúttal azt mutatja be, hogy a robotprogram hogyan tölti ki a Fidesz Stop, Gyurcsány! Stop, Márki-Zay! petícióját jelentős mértékben.

Korábban több hasonló eset is előfordult, 2020 szeptemberében is előkerült egy videó arról, hogy a robot meghackeli és hamis adatokkal tömegével tölti ki a kormány nemzeti konzultációs kérdőívét 25 órán keresztül. Idén nyáron is hasonló történt, egy újabb felvétel mutatta meg az algoritmus működését, ami 12 órán keresztül megállás nélkül töltött ki nagyjából 3100 nemzeti konzultációt.

A legfrissebb videó több mint háromnegyed órán át mutatja be, ahogy a robotprogram meghackeli a Stop, Gyurcsány! Stop, Márki-Zay! petíciót hamis adatokkal és e-mail-címekkel.

Ez a petíciós oldal még a nemzeti konzultációénál is trágyább: nemcsak a CAPTCHA-t nem sikerült beállítani még most sem, de ez már az e-mail-cím valódiságát sem ellenőrzi, úgyhogy teljesen komolytalan az egész

– írta a videót az internetre feltöltő felhasználó, hozzátéve, hogy a Fidesz által közölt kitöltésszámot nem lehet komolyan venni.

Egyúttal arra is keresi a választ, hogy mi a célja egyáltalán a petíciónak, ám válasz egyelőre nincs rá. A feltöltő kiemeli, hogy korábban fideszes volt, de éppen tíz évvel ezelőtt, 2011. november 25-én hátat fordított a kormánynak.





