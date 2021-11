A gyermekorvosok nagyon régóta várják már, hogy az 5 és 12 év közötti korosztályt is oltani lehessen. Ennek azért van jelentősége, mert közvetítőként az 5–12 éves tünetmentes korosztály bőven tud fertőzni, a családon belül is és a közvetlen környezetében – mondta Bense Tamás gyermekgyógyász Orbán Viktor miniszterelnök pénteki bejelentésére reagálva.

Most jutott el oda a világ, hogy azt meri mondani legalább egy nagy gyógyszergyártó cég tudományosan igazolt eredmények alapján, hogy ajánlja a szülőknek, ajánlja a felnőtteknek, hogy oltsák be a gyermekeiket öt és tizenkét év közötti korban is. Mi szereztünk kétmillió vakcinát. Az első szállítmány december 20. környékén fog megérkezni, 130 ezer adag lesz, és utána folyamatosan fogják majd szállítani számunkra a gyerekek számára elérhető vakcinát