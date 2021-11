Beteltek a gyermekpszichiátriák a koronavírus miatt

Ötszörösére nőtt a szorongásos és depressziós zavarokkal küzdő gyermekek száma 2019 őszéhez képest az ország egyik legnagyobb gyermekpszichiátriáján, a Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancián.

Az intézmény közölte, hogy a járvány hatása már tavaly is érezhető volt, de idén ősszel szinte minden eddigi negatív rekord megdőlt. 2021 szeptember–októberében csak a Vadaskertben 1910 esetet láttak el, miközben 2019 ugyanezen időszakában „csak” 1360 kezelésre volt szükség.

Az esetszám növekedése miatt az intézmény gyakorlatilag elérte a teljesítőképessége határait, és nemhogy csökken, hanem tovább nő a kezelésre jelentkezők száma.

A szakambulancián jelenleg ötszázan várnak időpontra, a szám folyamatosan nő

– vázolta a zord helyzetet Tárnok Zsanett, a Vadaskert Alapítvány igazgatója.

Az esetek száma összesen 40 százalékkal emelkedett, de elsősorban a szorongásos, depressziós esetek száma nőtt, amelyekből a korábbinak a többszörösét regisztrálták. Ezen kívül jelentősen nőtt – 613-ról 857-re – a figyelemzavaros esetek száma is, ami vélhetően szintén a koronavírusnak tudható be, mivel a poszt-Covidnál gyakran jelentkeznek efféle tünetek. Továbbá harmincról hatvanra ugrott, vagyis megkétszereződött azoknak a gyerekeknek az aránya is, akiket kényszeres gondolatok, tettek miatt kell kezelni.

A szakemberek szerint a járvány pszichológiai hatásai elsősorban a serdülőket sújtják, emiatt egyre többen okoznak maguknak könnyebb vagy akár komolyabb sérüléseket is.

A pandémia katalizátorként hatott a serdülők és a családok problémáira, az amúgy is létező gondok a bizonytalanság és a krízis hatására még erősebben jelentkeznek. A serdülők azért élik meg nehezebben ezt az időszakot, mert ők már elég nagyok ahhoz, hogy tudatosítsák magukban a feszültségeket, és amúgy is kritikus életszakaszban vannak

– fejtette ki Tárnok Zsanett. Hozzátette: a páciensek többsége nem azért okoz maguknak sérüléseket, mert öngyilkosok akarnak lenni, hanem csak a feszültséget, frusztrációt akarják levezetni. De sokan vannak köztük olyanok is, akik az öngyilkosságon is gondolkoznak.

Szolnoki Nikolett, a Vadaskert gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvosa mindeközben arról beszélt, hogy elsősorban a súlyos esetek számának emelkedése az, ami aggasztó.

Kezeltünk olyan gyereket, akit fertőződése miatt a szülei három hétre a szobájába zártak, egyáltalán nem érintkezhetett senkivel. A fizikai kontaktus hiánya nagyon komoly nehézségeket okozhat, de jelentős stresszforrás az iskolába való visszatérés is

– vázolta, hozzátéve: az intézményben folyamatosan próbálják bővíteni a kapacitást.

(via InfoStart)