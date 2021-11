Pénteken egy mediterrán ciklon nyitotta meg az előttünk álló időszak mozgalmas, dinamikus időjárását. Jellemzően eső esett, de a Dunántúl északnyugati részein a déli óráktól síkvidéken is átváltott az eső havas esőbe, havazásba – áll az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi oldalán közzétett bejegyzésben.

Nem véletlen, hogy az említett területen váltott halmazállapotot a csapadék, hiszen a ciklon hátoldalán oda már hidegebb levegő szivárgott be, ez jól megmutatkozik a maximum-hőmérsékletekben is

– olvasható a bejegyzésben. Hozzátették, hogy amíg az északkeleti csücsökben, Tiszaszalkán majdnem 12 fokot mértek, addig az északnyugati megyékben csak 1 és 3 fok között alakultak a csúcsértékek. A mai minimumban is volt eltérés, ahol szakadozottá vált a felhőzet, ott fagypont alá is le tudott hűlni a levegő – írták.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy a havazás elérte az országot. Pénteken a Kendig-csúcson, az Alpokalján és az Őrségben is havazásba váltott az eső. Sopronon kívül azonban csak a Kőszegi-hegységben maradt meg a hó.

Egyik olvasónk jelezte, hogy azóta már elkezdett olvadni a hó Sopronban, de a táj továbbra is télies maradt, és láthatók még az ősz nyomai is a tájon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat is ezt állítja.

Kékestetőn és Sopron térségében is esett, és meg is maradt a hó, de várhatóan olvadni fog. A legvastagabb hóvastagságot a Soproni-hegységben fekvő, Sopronhoz tartozó Brennbergbányán rögzítették, ott 8 centiméteres a hó

– írták az MTI-hez eljuttatott közleményükben. Hozzátették: a Dunántúlon többfelé is kialakultak hófoltok, hólepel. A Dunántúl északnyugati területein, például Sopron sík területein és Kőszegen mértek még 2 centiméteres hóvastagságot. Az ország keleti felében, Kékestetőn 1 centiméter körüli a hótakaró.

Az idei őszi–téli szezonban nem ez az első havazás. A hegyekben már október 13-án is hullott hó. A Bükkben például másnapra több mint tíz centiméternyi hó esett, Bánkúton pedig 20–22 centiméteres hóvastagságot is mértek.

