Felértékelődhet a Sinopharm, Karikó Katalin is megszólalt

A Pfizer és a BioNTech akár 31 nap alatt is képes kifejleszteni egy új oltóanyagot a szupermutánsként emlegetett omikron-variáns ellen – mondta Karikó Katalin magyar biokémikus az ATV híradójában.

Mindeközben Boldogkői Zsolt arról beszélt, hogy az új variáns ellen nagyobb védelmet nyújthat a kínai Sinopharm-vakcina, Rusvai Miklós szerint pedig nem lehetetlen, hogy az omikron-variáns fogja okozni az ötödik hullámot.

Karikó Katalin emlékeztetett arra, hogy a laboratórium vizsgálatokat már megkezdték, és két hét múlva ki is derül, hogy hatékony-e a mostani vakcina a variáns ellen. A biokémikus hozzátette: a korábbi 100 napról most már 31 napra tudják csökkenteni egy új oltóanyag kifejlesztési idejét (a BioNTech hivatalos közleményében korábban hat hetet említettek, de elképzelhető, hogy ebbe már a kéthetes vizsgálati időszakot is beleszámolták).

Karikó Katalin leszögezte: egyelőre nem jelenthető ki az, hogy a mostani vakcina ne védene a koronavírus új variánsával szemben.

Egyelőre azt lehet tudni, hogy az az ember, aki Belgiumba repült, és omikron-variánst találtak a szervezetében, nem volt beoltva. Az az utas viszont oltott volt, aki Hongkongban karanténba került pozitív teszttel, de arról nincs jelentés, hogy megbetegedett volna

– mondta Karikó Katalin.

Boldogkői Zsolt molekuláris biológus arról beszélt, hogy miközben az omikron-variáns tüskefehérje-mutációi miatt csökkenhet az mRNS-vakcinák hatásossága, az elölt vírussal dolgozó kínai vakcinát ez kevésbé befolyásolja.

Hogyha egy olyan mutáció történik, ami elsősorban a tüskefehérjére korlátozódik, akkor ezeket az inaktivált vakcinákat ez kevésbé érinti. Tehát valószínű, hogy a relatív hatásossága a Sinopharm-vakcinának jobb lesz, mint a Pfizeré

– nyilatkozta. A szakértő ezenfelül arról is beszélt, hogy a vektorvakcináknál (Szputnyik, Janssen, AstraZeneca) is új oltóanyagra lehet szükség, ezek előállítása körülbelül két-három hónapot vehet igénybe.

Rusvai Miklós állatorvos-virológus mindeközben azt mondta, nem lehetetlen, hogy az új mutáció okozza majd a koronavírus ötödik hullámát Magyarországon.

Ha ez valóban terjedőképesebb, akkor valamikor jövő év elején indíthatja a fertőzési hullámot, tehát elképzelhető, hogy a légzőszervi betegségeknek ebben a szezonjában – amely szeptembertől április végégig tart – is két járványhullámmal kell majd számolnunk; ugyanúgy, mint az előzőben

– fejtette ki, hozzátéve: ha Európában is terjedni kezd az omikron-variáns, akkor muszáj lesz szigorítani, akár a határzár is indokolt lehet.

